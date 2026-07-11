FIAT festeggia 127 anni con le nuove Grizzly: doppio debutto per il SUV e il SUV Coupé

Sorpresa, per festeggiare i suoi 127 anni, FIAT ha deciso di presentare al pubblico le nuove Grizzly e Grizzly Fastback. Non sono state svelate ancora tutte le specifiche tecniche e per scoprirle bisognerà attendere probabilmente il Salone di Parigi a ottobre dove i nuovi modelli saranno presenti. La commercializzazione prenderà invece il via nel'ultimo trimestre del 2026.

SUV e Fastback: tanto spazio e fino a 145 CV

Dei nuovi modelli in realtà sappiamo già diverse cose dato che nel tempo sono circolate diverse foto spia. Inoltre, negli ultimi tempi la stessa FIAT aveva mostrato le prime foto ufficiali. Adesso, però, la casa automobilistica fa un nuovo passo avanti nel percorso che porterà alla commercializzazione delle Grizzly e Grizzly Fastback presentandole in occasione del suo compleanno.

Grizzly è il SUV per chi cerca spazio e comfort, mentre Grizzly Fastback è pensato per i clienti che desiderano gli stessi vantaggi razionali in una silhouette più distintiva, come racconta Olivier Francois, CEO di FIAT.

Entrambi i modelli sono comunque pensati per offrire tanto spazio. Grizzly misura in lunghezza circa 4,4 metri, mentre la Grizzly Fastback 4,5 metri. Il bagagliaio sarà invece in grado di offrire una capacità fino a 600 litri.

FIAT Grizzly

I due modelli saranno proposti sul mercato con un'offerta di motorizzazioni multienergia. Si potrà quindi scegliere tra versioni benzina, ibride (Mild Hybrid) e 100% elettriche, con potenze fino a 145 CV. Grizzly e Grizzly Fastback si potranno avere sia con il cambio automatico e sia con quello manuale (probabilmente per la sola versione benzina).

La gamma sarà offerta in sette vivaci colori e dotata di tecnologie pensate per rendere la mobilità quotidiana più semplice, intuitiva e piacevole come racconta FIAT.

Nuovi dettagli sull'abitacolo

In passato alcune foto spia avevano permesso di dare un primo sguardo all'abitacolo delle Grizzly. Adesso arrivano le prime foto ufficiali. Sappiamo che ci sarà un sistema infotainment da 10 pollici, oltre ovviamente alla strumentazione digitale. Inoltre, nel tunnel centrale è stato ricavato uno spazio dove poter collocare una piccola borsa.

FIAT Grizzly

Nel video della presentazione, un ragazzo parlando dell'abitacolo si lascia scappare un ''mi perdo con tutti questi tasti''. Possibile quindi che si tratti di un riferimento al fatto che non ci troveremo di fronte a un ambiente minimalista ma ci saranno comunque anche comandi fisici per gestire alcune funzionalità della vettura.

FIAT Grizzly

Infine, una particolarità, la firma luminosa delle Grizzly è stata chiamata ''grattugia''. E i prezzi? Nulla è stato detto ma il numero uno di FIAT parla di prezzi identici per le due versioni. Non rimane che saperne di più sulla nuova scommessa di FIAT che punta a voler offrire una proposta interessante per il segmento C.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 11/07/2026