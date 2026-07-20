FIAT Pandina Tributo Autobianchi: non è solo nostalgia, c'è una strategia

Continua il lavoro di sviluppo della nuova versione speciale della FIAT Pandina che si chiamerà ''Tributo Autobianchi''. Già da un po' hanno iniziato a circolare i primi muletti di questo modello che dovrebbe fare il suo debutto ufficiale tra non molto, per poi entrare in vendita entro la fine dell'anno. Il nome fa già capire che si tratterà di un omaggio alla storia dell'Autobianchi che era nata nel 1955 come joint venture tra Bianchi, FIAT e Pirelli, per poi chiudere la sua storia nel 1995. Nuove foto spia condivise da Walter Vayr attraverso la sua Pagina Facebook, mostrano questa versione speciale nuovamente su strada.

FIAT Pandina Tributo Autobianchi

Come sarà?

La base dovrebbe essere quella della FIAT Pandina Cross, quindi l'allestimento top di gamma. Dunque, troveremo le protezione laterali in plastica, un paraurti più robusto e ulteriori protezioni in plastica vicino ai fari. Il camuffamento non permette di vederlo chiaramente ma ci si attende che la vettura mostri alcuni richiami ai modelli Autobianchi del passato che vanno ben oltre la presenza del solo marchio del costruttore milanese impresso sulla carrozzeria. Possiamo quindi attenderci colorazioni specifiche che strizzano l'occhio ai modelli Autobianchi del passato oltre a cromature e cerchi in lega dal design dedicato.

FIAT Pandina Tributo Autobianchi

Si specula inoltre che questo modello speciale possa disporre anche di un tetto in tela. Ne capiremo molto di più nel corso dei prossimi mesi con l'avvicinarsi del debutto di questo modello. Non si vedono gli interni ma possiamo immaginarci che la struttura dell'abitacolo della Pandina non cambi ma che FIAT possa aver personalizzato l'abiente con rivestimenti più ricercati.

Motore Mild Hybrid

Non ci sanno, invece, sorprese per quanto riguarda il motore. Pandina Tributo Autobianchi disporrà sempre dell'unica unità Mild Hybrid che oggi è proposta sulla Pandina. Stiamo quindi parlando del motore 3 cilindri 1.0 Mild Hybrid da 65 CV abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti.

FIAT Pandina Tributo Autobianchi

Non solo un'operazione di marketing

Qualcuno potrebbe pensare a un'operazione ''nostalgia'', una mossa di marketing per offrire una versione speciale della Pandina che guarda al passato. In realtà potrebbe anche esserci dell'altro. Viste le normative attuali, lo Stato può muoversi chiedendo la decadenza di un marchio che non è stato più attivo per oltre 5 anni. In questo modo, può essere ''preso'' da altre case automobilistiche. Con questa versione speciale, FIAT può andare a resettare il timer di Autobianchi, impedendo che il suo nome possa essere ''preda'' di altri costruttori, magari cinesi.

Fonte: Walter Vayr

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