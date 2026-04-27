Non è una Land Rover. Svelata la nuova Freelander 8 al Salone di Pechino

Al Salone di Pechino 2026, il nuovo marchio Freelander frutto della joint venture tra Jaguar Land Rover e Chery, ha svelato il suo primo modello di produzione. Parliamo della nuova Freelander 8 che a quanto pare prima sarà venduta in Cina per poi essere lanciata anche sul mercato globale.

Esterni, ecco il look della Freelander 8

La Freelander 8 si basa sulla nuova piattaforma iMAX che è in grado di supportare motorizzazioni elettriche e Plug-in, oltre a quelle range extender. Il design del primo modello del marchio Freelander riprende quello del Concept 97 svelato poche settimane fa. Dunque, il nuovo modello si caratterizza per forme squadrate e una lunghezza di circa 5,1 metri. Il frontale, in particolare, presenta fari dalle forme geometriche e una mascherina chiusa. Presenti, invece, delle piccole prese d'aria al livello del paraurti. Sopra il parabrezza è stato inoltre integrato un sensore LiDAR che servirà per le avanzate funzionalità di assistenza alla guida di cui disporrà la nuova Freelander 8. Di profilo possiamo notare la presenza delle protezioni in plastica dei passaruota e delle minigonne, tutti elementi che strizzano l'occhio al mondo dell'off-road.

Freelander 8

La parte posteriore è piuttosto semplice, con uno spoiler sul tetto, inserti neri sul paraurti e gruppi ottici di piccole dimensioni. La casa automobilistica non ha svelato le immagini degli interni. Tuttavia sappiamo che disporrà di un ampio display e di tanta tecnologia. Ne sapremo certamente di più con l'avvicinarsi del momento del debutto commerciale atteso entro la fine dell'anno in Cina.

Tecnologia Huawei

Come accennato all'inizio, la nuova piattaforma permette di realizzare versioni elettriche, Plug-in e range extender. Sebbene le precise specifiche tecniche non siamo ancora state comunicate, la nuova Freelander 8 dovrebbe adottare in tutti i casi un'architettura a 800 V che permetterà di ricaricare ad altissima potenza. Il sistema di batterie è sviluppato in collaborazione con CATL e offre una capacità di ricarica di picco di 350 kW. Pare che inizialmente sarà lanciata una versione Plug-in.

Molto interessante, invece, il fatto che la vettura è dotata del sistema di assistenza alla guida Huawei ADS 5 che sfrutta la presenza di un sistema LiDAR. Inoltre, potrà contare sul sistema i-ATS che sfruttando i vari sensori presenti, sarà in grado di adattare il comportamento dell'auto in base alle diverse condizioni stradali affrontate. L'architettura di calcolo utilizza il chip Qualcomm Snapdragon 8397, che fa parte di una piattaforma centralizzata di controllo del veicolo.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 27/04/2026