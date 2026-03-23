Land Rover perde un cliente storico. Il più.... agguerrito

Il Land Rover dell’Esercito britannico – quello ''vero'', verde oliva, che dal 1949 ha visto più fango di un festival rock sotto la pioggia – sta per appendere le gomme al chiodo. Dopo oltre 70 anni di onorato servizio, il Ministero della Difesa ha avviato il ritiro graduale della flotta: entro il 2030, niente più Landy in uniforme.
A Bovington, durante l’evento commemorativo, il ministro Luke Pollard ha celebrato il mezzo come “iconico”. E come dargli torto? Il Land Rover militare ha fatto tutto: patrol, comando, trasporto, missioni ONU e pure qualche comparsata in teatri dove forse non avrebbe dovuto mettere piede.
British Army: ''Addio Defender''
Tipo lo Snatch Land Rover, progettato per l’Irlanda del Nord ma spedito in Iraq e Afghanistan con un’armatura che definire “leggera” è un eufemismo: tra il 2004 e il 2006, quasi metà delle vittime britanniche da ostilità viaggiava proprio su quel modello. Un’icona, sì, ma non sempre nel modo giusto.
Nel frattempo, a Bovington hanno esposto anche le “specials”: dall’Ambulanza Series IIA al mitico Pink Panther del SAS, fino al prototipo anfibio e al mezzo semicingolato V8 Centaur. Una collezione che ricorda quanto la Land Rover fosse un coltellino svizzero su ruote.
Il Land Rover dell'esercito UK fa un po' di tutto
Ora però tocca guardare avanti: parte ufficialmente la gara per il nuovo Light Mobility Vehicle, che sostituirà i Land Rover. L’obiettivo è ''un mezzo moderno, tecnologico, sicuro''. Magari meno romantico, ma sicuramente più adatto a un mondo dove le minacce non si affrontano più con un Series IIA e uno sguardo serio.
Landy se ne va, insomma, ma l’immagine del 4x4 britannico in livrea militare resterà: un pezzo di storia, un simbolo nazionale, e un promemoria che anche le leggende, prima o poi, devono fare spazio al futuro.
Fonte: BFBS Forces News
