Land Rover risveglia il mito: ecco la Defender V8 Classic in stile OCTA

Il programma Land Rover Classic amplia i colori e aggiorna interni e tecnica per la Defender V8 Classic, riprendendo stile e materiali del modello attuale in allestimento OCTA

La Land Rover Defender di vecchia generazione è un classico che non tramonta mai. L’uscita di scena per far posto alla nuova Defender è stato come un colpo al cuore per i puristi dell’off-road, che vedevano nella 4x4 britannica una robustissima tuttofare dalla classe innata.

Sta di fatto che la Defender originale non è andata nel dimenticatoio, tutt’altro, grazie all’opera di vari preparatori e restauratori oltre che alla sezione Classic di Land Rover, grazie alla quale possiamo goderci alcuni esemplari che sono dei veri e propri gioielli.

Land Rover Defender V8 Classic OCTA: l'off-road inglese torna in una versione speciale

Land Rover Defender V8 Classic OCTA: l’icona si rinnova

Per esempio, la Land Rover Defender V8 Classic OCTA debutta dopo un intenso programma di restauro e personalizzazione dedicato ai modelli prodotti tra il 2012 e il 2016 (guarda Land Rover Defender V8 Classic). Land Rover Classic consente ora di configurare Station Wagon 90 o 110 e Soft Top 90 con una combinazione completa di colori e finiture derivate dalla nuova Defender OCTA (guarda Land Rover Defender OCTA).

Land Rover Defender V8 Classic OCTA: il frontale con i fari Crystal e la griglia nera lucida

Gamma colori ampliata ed esclusiva

La novità principale riguarda la palette cromatica ampliata. Accanto a tinte già note come Bianco Patagonia o Grigio Charente, arrivano nuove sfumature come Petra Copper, Faroe Green, Sargasso Blue e Narvik Black, finora esclusivi della OCTA. È possibile scegliere verniciatura lucida o satinata, quest’ultima simile alla pellicola protettiva opaca del modello contemporaneo. Il processo di verniciatura richiede circa 300 ore di lavorazione.

Land Rover Defender V8 Classic OCTA: elementi di stile e pacchetto tecnico esclusivi

Uno stile solo per lei

L’intervento esterno include nuovi cerchi da 16 o 18 pollici, fari Crystal, griglia nera lucida e un dettaglio in fibra di carbonio sulla scritta Defender. Sono disponibili anche accessori pensati per un utilizzo outdoor.

Elementi aggiornati disponibili:

Cerchi in diversi design da 15'' a 18''

Fari Crystal e griglia dedicata

Finiture in fibra di carbonio

Accessori per attività off-road e outdoor

Land Rover Defender V8 Classic OCTA: tutta l'eleganza e la concretezza dell'abitacolo

Interni riprogettati

Per la prima volta i Defender Classic ricevono interni aggiornati: rivestimenti in tessuti Ultrafabrics con tonalità come Khaki Green, Light Cloud o Lunar, oppure pelle semi-anilina Burn Sienna o Ebony della serie Octa Black. Sono disponibili sedili Recaro riscaldati e un infotainment di ultima generazione.

Land Rover Defender V8 Classic OCTA: la versione moderna ha ispirato quella classica

Un pacchetto tecnico ottimizzato

Sotto il cofano, il V8 5.0 raggiunge 405 CV abbinati al cambio automatico ZF con modalità Sport. Il telaio rimane quello originale, mentre sospensioni, freni e sterzo sono stati ottimizzati per un comportamento su strada migliore.

Il prezzo di partenza è di 190.000 sterline (circa 217.000 euro), superiore alla Defender OCTA di ultima generazione (guarda la homepage di Land Rover Italia). Tutto ciò per sottolineare che Land Rover Classic conferma un forte interesse per configurazioni di modelli classici abbinate ai suoi SUV attuali.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 12/12/2025