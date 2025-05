Nuova Land Rover Discovery? No, è presto. Ma che charme, le due serie speciali

Non è ancora tempo per Discovery sesta generazione. Nel 2025, le special edition Tempest e Gemini, più alcune novità di gamma

Il fan club di Land Rover Discovery è impaziente di conoscere il nuovo modello, ormai in dirittura d'arrivo, almeno secondo le proiezioni.

Il 2025 è tuttavia ancora un'annata transitoria: dello storico SUV per famiglie del marchio britannico, nessun nuovo modello vero e proprio, solo alcuni aggiornamenti. E due special edition.

Che si chiamano Discovery Tempest e Discovery Gemini, e che si candidano al titolo di Discovery più sofisticate di sempre.

Land Rover Discovery Gemini

Land Rover Discovery Tempest

Basata sulla già ricca configurazione Metropolitan, Tempest - così sostiene JLR - è ''la Discovery più confortevole mai realizzata''.

Land Rover Discovery Tempest

Prende il nome dal programma segreto di sviluppo, lanciato nel 1998, di Discovery di seconda generazione, forse la più iconica della dinastia.

Discovery Tempest è innanzitutto disponibile in tre esclusivi colorazioni, tutti dotati di una pellicola protettiva opaca Matte Protective Film:

Charente Grey

Varesine Blue

Carpathian Grey



Land Rover Discovery Tempest, nuovo colore Carpathian Grey

Di serie anche la finitura del tetto a contrasto Petra Copper Gloss, col Narvik Gloss Black disponibile in opzione.

Il tutto è completato da una finitura Petra Copper Gloss per i dettagli di design esterni, tra cui le prese d'aria sui parafanghi, la scritta Discovery e gli inserti inferiori del paraurti.

Il design dei cerchi in lega Diamond Turned Style 5124 da 22'' sfoggia una laccatura Petra Copper con dettagli Gloss Black. La grafica a spirale rappresenta l'idea di potenza e movimento. Molto Tempest.

Land Rover Discovery Tempest, cerchi con disegno a spirale

La Tempest è ulteriormente identificata da dettagli unici per montanti B, soglie d’ingresso, luci di accesso e finiture interne.

L'abitacolo è infine impreziosito da dettagli Shadow Aluminium e da un rivestimento esteso in pelle Windsor.

Land Rover Discovery Tempest, gli interni

Nuova Discovery Tempest è già in vendita a partire da 114.700 euro.

Land Rover Discovery Gemini

Tributo contemporaneo al design e all'ingegneria Discovery, l'edizione Gemini mutua il nome dal nome in codice appartenuto all'innovativo motore Diesel Tdi che equipaggiava la Discovery originale del 1989.

Discovery Gemini è disponibile in sei colori esterni, tra cui Sedona Red (una esclusiva), con tetto a contrasto Narvik Gloss Black.

Land Rover Discovery Gemini in Sadona Red

Dettagli Gloss Black si estendono al rivestimento della parte inferiore della carrozzeria, alle prese d'aria sui parafanghi, completati da una cornice della griglia e dalla scritta Discovery in Gloss Atlas.

Anche Discovery Gemini presenta grafica specifica per montanti B, soglie d’ingresso, luci di accesso e finiture interne, oltre ad essere dotata di nuovi cerchi in lega Style 7001 da 21'' a sette razze doppie in Diamond Turned Silver.

Land Rover Discovery Gemini: un simbolo, un perché

La grafica Gemini a doppio esagono riflette la dualità e l'unione, con un cenno alle forme che si trovano sulla griglia Discovery.

Tra le caratteristiche extra di comfort e praticità, ecco infine uno scomparto refrigerato situato tra i sedili anteriori, supporti per dispositivi multimediali Click & Go per i sedili posteriori e climatizzatore trizona.

Nuova Discovery Gemini in vendita al prezzo di 96.000 euro.

Land Rover Discovery Gemini, cerchi in lega a 7 razze doppie

Quale motorizzazione

Entrambi i modelli Tempest e Gemini sono disponibili nello step di potenza massimo (350 CV e 700 Nm) dell'efficiente motore Diesel Ingenium D350, con tecnologia MHEV a 48V, trasmissione a 8 rapporti e (ovviamente) trazione integrale.

Land Rover Discovery MY25

Non solo serie speciali. Dal 2025, tutto il resto della gamma Discovery adotta una serie di piccoli ma interessanti miglioramenti.

Disponibili nuove opzioni di cerchi, caratterizzati da una finitura cromatica esclusiva che arricchisce l'esterno:

il cerchio Style 5124 a cinque razze da 22'' può ora essere personalizzato con finitura Dark Grey e dettagli Gloss Black;



5124 a cinque razze da può ora essere personalizzato con finitura e dettagli Gloss Black; il cerchio Style 5123 a cinque razze da 21'' in nero è disponibile in opzione sulla Dynamic SE.



L'allestimento Dynamic HSE riceve inoltre il climatizzatore trizona.

Land Rover Discovery Dynamic HSE 2025: clima tri-zona di serie

Disponibili infine tre nuovi pacchetti di opzioni selezionate.

Beach Days

Organizer pieghevole per il vano di carico, borsa termica elettrica, parasole lungo tutto il parabrezza, portapacchi.



Land Rover Discovery 2025: nuovo pacchetto Beach Days

Road Trip

Supporti Click & Work per laptop e tablet, vano refrigerato nel poggiabraccio centrale, barre trasversali, box da tetto, parasole.



Pacchetto Road Trip

Snow Days

Barre trasversali al tetto con gradini laterali, tappetini in gomma, catene da neve.



Col pacchetto Snow Days, incluse le catene da neve

Visita il sito di Land Rover Italia per configurare Discovery MY25 a tua immagine e somiglianza.

