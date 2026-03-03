Nuova Baby Defender sta arrivando, lo sviluppo è in fase avanzata: le ultime novità

Potrebbe chiamarsi Defender Sport e sarà un modello 100% elettrico: debutto previsto nel 2027

Land Rover sta lavorando a un rinnovo della sua gamma e da tempo si parla di un modello che viene identificato come ''Baby Defender''. Foto spia se ne sono già viste nel corso dei mesi e adesso ci sono novità in quanto i colleghi inglesi di Autocar hanno avuto modo di parlare con Mark Cameron, responsabile del marchio Defender. A quanto pare, lo sviluppo di questo modello si troverebbe in fase avanzata. Cameron non ha comunque voluto fornire un'indicazione sui tempi esatti di lancio e se alla fine si chiamerà Defender Sport come si specula da un po' di tempo.

Cosa sappiamo della Baby Defender?

Attualmente, la Land Rover Defender è disponibile nelle versioni 90, 110 e 130, oltre alla variante Octa e alla versione commerciale Hard Top. Cameron ha evidenziato che il loro obiettivo è quello di rendere Defender ''un marchio di lusso e lifestyle''. La Baby Defender sarà un prodotto completamente nuovo e non un tentativo di creare un equivalente elettrico dell'attuale Defender 90. Modello che comunque continuerà a proporre tutte quelle caratteristiche che fanno parte del DNA del marchio inglese.

Land Rover Defender Sport

La lunghezza dovrebbe attestarsi attorno ai 4,5 metri. La base scelta è la piattaforma EMA (Electric Modular Architecture) che sarà utilizzata anche per altri modelli della casa automobilistica tra cui Range Rover Evoque e Velar. La Baby Defender sarà quindi un modello 100% elettrico e potrà contare su di un'architettura a 800 V che permetterà di poter ricaricare ad altissima potenza per rendere i fermi per i pieni di energia i più brevi possibile. Possiamo immaginare che troveremo powertrain con un doppio motore per poter disporre della trazione integrale. A tal proposito, Cameron ha confermato che anche questo modello sarà in grado di offrire le classiche capacità off-road che troviamo oggi su tutti i modelli Defender.

Il mio compito è assicurarmi di mantenere il DNA della Defender, altrimenti diventiamo un altro marchio di SUV, e ce ne sono molti.

Il responsabile di Land Rover ha poi evidenziato un altro dettaglio importante e cioè che la ricerca dell'efficienza nella progettazione dei veicoli elettrici, fondamentale per massimizzare l'autonomia della batteria, ha creato delle sfide nella progettazione della nuova Defender, date le sue forme. La nuova Baby Defender o nuova Defender Sport secondo qualcuno, dovrebbe arrivare il prossimo anno. Una volta su strada, dovrebbe entrare in diretta concorrenza con modelli del calibro della nuova Baby Classe G di Mercedes a sua volta in fase di sviluppo. Il lavoro sta quindi andando avanti e la nuova ''piccola'' Defender elettrica rivestirà un ruolo importante nella nuova gamma della casa automobilistica inglese.

Fonte: Autocar

