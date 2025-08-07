Land Rover Defender 110 by Artemis: tuning d'autore all’asta alla Monterey Car Week

Nel panorama dei fuoristrada personalizzati, la Land Rover Defender 110 (qui una Land Rover Defender 110 special edition) realizzata dallo specialista Artemis Cars (guarda la homepage di Artemis Cars) si distingue per un tuning sobrio ma d'impatto. Questa versione, basata sul modello 2025, sarà messa all’asta il 13 agosto da Broad Arrow durante la kermesse della Monterey Car Week 2025 in California (qui gli eventi della MCW 2025).

Land Rover Defender 110 by Artemis: il fuoristrada all'asta alla Monterey Car Week 2025

Acquistata nuova da Artemis presso una concessionaria Land Rover in Georgia (USA), l’auto ha percorso circa 3.700 km. L’esemplare è dotato del motore V8 sovralimentato da 5,0 litri, capace di erogare 525 CV e 625 Nm di coppia.

Land Rover Defender 110 by Artemis: il logo del preparatore sulla fiancata dell'off-road

Il progetto di tuning ruota attorno al kit K2, ispirato alla seconda montagna più alta del mondo. Gli interventi riguardano principalmente l’estetica e alcune componenti funzionali.

Caratteristiche principali del kit K2:

Passaruota allargati

Griglia anteriore nera con striscia LED

Fendinebbia e prese d’aria rinnovati

Portapacchi in alluminio e magnesio firmato Plumb

Scala laterale pieghevole

Quattro barre LED da tetto

Cerchi in alluminio forgiato da 22’’ rifiniti in bianco

Land Rover Defender 110 by Artemis: sedili rivestiti in pregiata pelle con colori a contrasto

Interni audaci con sfumature a contrasto

L’abitacolo mantiene lo schema originale del Defender 110, ma Artemis ha introdotto un allestimento bianco e nerocon rivestimenti in pelle e dettagli in fibra di carbonio sul volante, anch’esso rinnovato con pelle pregiata.

Land Rover Defender 110 by Artemis: si stima una cifra compresa fra 115.000 e 130.000 dollari

Il tuning non snatura l’identità del Defender 110, ma ne valorizza l’estetica e le capacità. L’asta Broad Arrow (qui il link alla casa d’aste) prevede un prezzo compreso tra 115.000 e 130.000 dollari, rendendolo un oggetto d'interesse per appassionati e collezionisti. Se amate le avventure, ma con quel tocco di lusso e un bel po' di cavalli in più sbrigatevi poiché mancano solo due giorni all’asta. E tenete conto del fuso orario...

Pubblicato da Alessandro Perelli, 11/08/2025