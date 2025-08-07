Aste

Land Rover Defender 110 by Artemis: tuning d'autore all’asta alla Monterey Car Week

Avatar di Alessandro Perelli, il 11/08/25

4 ore fa - L'off-road sarà battuto in occasione della kermesse americana

Il fuoristrada inglese con motore V8 5.0 personalizzato da Artemis con il kit K2 potrebbe spuntare una cifra tra 115.000 e 130.000 dollari

Nel panorama dei fuoristrada personalizzati, la Land Rover Defender 110 (qui una Land Rover Defender 110 special edition) realizzata dallo specialista Artemis Cars (guarda la homepage di Artemis Cars) si distingue per un tuning sobrio ma d'impatto. Questa versione, basata sul modello 2025, sarà messa all’asta il 13 agosto da Broad Arrow durante la kermesse della Monterey Car Week 2025 in California (qui gli eventi della MCW 2025).

Land Rover Defender 110 by Artemis: il fuoristrada all'asta alla Monterey Car Week 2025

UNA DEFENDER 110 FUORI DAL CORO

Acquistata nuova da Artemis presso una concessionaria Land Rover in Georgia (USA), l’auto ha percorso circa 3.700 km. L’esemplare è dotato del motore V8 sovralimentato da 5,0 litri, capace di erogare 525 CV e 625 Nm di coppia.

Land Rover Defender 110 by Artemis: il logo del preparatore sulla fiancata dell'off-road

IL KIT K2 FIRMATO ARTEMIS

Il progetto di tuning ruota attorno al kit K2, ispirato alla seconda montagna più alta del mondo. Gli interventi riguardano principalmente l’estetica e alcune componenti funzionali.

Caratteristiche principali del kit K2:

  • Passaruota allargati
  • Griglia anteriore nera con striscia LED
  • Fendinebbia e prese d’aria rinnovati
  • Portapacchi in alluminio e magnesio firmato Plumb
  • Scala laterale pieghevole
  • Quattro barre LED da tetto
  • Cerchi in alluminio forgiato da 22’’ rifiniti in bianco

Land Rover Defender 110 by Artemis: sedili rivestiti in pregiata pelle con colori a contrasto

Interni audaci con sfumature a contrasto

L’abitacolo mantiene lo schema originale del Defender 110, ma Artemis ha introdotto un allestimento bianco e nerocon rivestimenti in pelle e dettagli in fibra di carbonio sul volante, anch’esso rinnovato con pelle pregiata.

Land Rover Defender 110 by Artemis: si stima una cifra compresa fra 115.000 e 130.000 dollari

UN PEZZO UNICO PER COLLEZIONISTI

Il tuning non snatura l’identità del Defender 110, ma ne valorizza l’estetica e le capacità. L’asta Broad Arrow (qui il link alla casa d’aste) prevede un prezzo compreso tra 115.000 e 130.000 dollari, rendendolo un oggetto d'interesse per appassionati e collezionisti. Se amate le avventure, ma con quel tocco di lusso e un bel po' di cavalli in più sbrigatevi poiché mancano solo due giorni all’asta. E tenete conto del fuso orario...

VEDI ANCHE
Land Rover Defender 2026: restyling e nuove tecnologie
Land Rover Defender 2026: restyling, nuovo infotainment e sistemi ADAS aggiornati
Scheda tecnica, foto e novità di Land Rover Defender 2024
Non solo off-road, Land Rover Defender 2024 punta a lusso e comfort
Ferrari 288 GTO di Walter Wolf venduta all'asta Bonhams
Aste da sogno: la Ferrari 288 GTO di Walter Wolf ha un nuovo proprietario?
Pubblicato da Alessandro Perelli, 11/08/2025
Tags
tuningasteland rover
Gallery
Logo Land Rover
Land Rover
Vedi anche