Tutto sulla nuova Ferrari SP51, nuova one-off del Cavallino

Le Ferrari, lo sanno anche i bambini, sono auto da sogno esclusivissime: prodotte in numero inferiore alle richieste perché una Ferrari non sia mai per tutti. E poi ci sono le one-off, quelle Ferrari costruite su misura per clienti talmente speciali che non si accontentano delle Rosse di serie. L'ultima è quella che vedete qui: la Ferrari SP51, allestita dal reparto Progetti Speciali del Cavallino per coccolare un fortunato collezionista di Taiwan. È una reinterpretazione in chiave roadster della prima V12 spider a motore anteriore della Casa di Maranello, che dopo 50 anni dalla nascita la celebra e ne esalta la carica emozionale.

Ferrari SP51, 3/4 posteriore

Disegnata dal Centro Stile Ferrari sotto la direzione di Flavio Manzoni, la Ferrari SP51 è una roadster V12 a motore anteriore, che si basa sulla meccanica e sul telaio della 812 GTS. Al netto di aggiornamenti tecnici non ancora comunicati, la SP51 dovrebbe quindi avere sotto al cofano qualcosa come 800 CV, per superare i 340 km/h e bruciare lo 0-100 km/h i meno di 3 secondi. Non è una spider o una cabrio, badate bene, qui il tetto non è apribile: non c'è proprio! Per metterla a punto, dice Ferrari, è stata necessaria una grande opera di affinamento aerodinamico tramite simulazioni al computer, test in galleria del vento e prove dinamiche: per garantire non solo il massimo comfort in abitacolo, ma anche un controllo acustico e delle turbolenze percepite ''del tutto paragonabile a quello della vettura di ispirazione''.

Ferrari SP51, dall'alto

VEDI ANCHE

Il colpo d'occhio - come sempre, verrebbe da dire - è fenomenale. Le superfici fluiscono sinuose senza discontinuità, a disegnare volumi muscolosi, possenti, armonici e filanti al tempo stesso. I proiettori sono stati riprogettati e i cerchi sono specifici, con alette in fibra di carbonio su tutte le razze. Al posteriore, i fanali sono incastonati al di sotto dello spoiler, realizzato con un profilo alare ad arco in fibra di carbonio. Elementi in fibra di carbonio a vista impreziosiscono gli esterni come gli interni, evidenziando in modo molto grintoso gli sfoghi per l'aria calda sul cofano motore; il colore Rosso Passionale a triplo strato è stato sviluppato appositamente per questa vettura e la decorazione longitudinale bianca e blu che attraversa la carrozzeria e l'interno richiama la leggendaria Ferrari 410 S del 1955.

Ferrari SP51, i sedili

All'interno, domina l'Alcantara anch'esso in tinta Rosso Passionale, che contrasta con la decorazione longitudinale in bianco e blu sul tunnel centrale, ripresa dalle cuciture del volante e dagli inserti in Kvadrat su pannelli porta, parte inferiore della plancia e fianchetti dei sedili. Auto come questa, realizzate grazie al programma Progetti Speciali, nascono dall’idea del committente e vengono sviluppate insieme a un team di designer del Centro Stile Ferrari, che dopo aver definito il design realizzano un modello in scala per anticipare la costruzione della vettura in esemplare unico. Il processo richiede un paio d’anni circa, durante il quale il cliente viene coinvolto in tutte le fasi di sviluppo e verifica progettuale. Il risultato? Come è facile intuire, non ha prezzo.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 28/09/2022