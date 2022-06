Auto e non solo: all'ADI Museum i mille volti di Alcantara

Lo conosciamo soprattutto in qualità di materiale che ricopre, con la sua eleganza intrinseca, gli interni delle auto di lusso, ma anche di fascia inferiore. Eppure, l'Alcantara - a proprio piacimento - veste pressoché qualsiasi cosa, è ultra versatile. La milanese Design Week, per Alcantara, l'occasione naturale per comunicare tutte le sue straordinarie proprietà: in Piazza Compasso d’Oro, nella cornice dell’ADI Museum, una installazione ha mostrato le infinite possibilità di personalizzazione del materiale. Un occhio particolare, ovviamente, al mondo automotive.

MULTITASKING Alla presenza della stampa e dei designer dei principali brand automobilistici internazionali, intervenuti per il Car Design Award organizzato da Auto&Design, Alcantara ha dunque raccontato gli infiniti linguaggi di un materiale dall'elevato grado di customizzazione e dalle nobilitazioni stilistiche pressoché infinite: stampe, forature, lavorazioni laser, lamine e resine, ricami, elettrosaldature, goffrature, incisioni e intrecci, oltre ad accoppiamento ad altri materiali pregiati. Il tutto abbinato a una palette inesauribile di colori, spesso creati ad hoc, e a diversi spessori.

AL VOSTRO SERVIZIO “Sono questi gli elementi che permettono ad Alcantara di personalizzare e dare forma ai desideri dei clienti. Customizzazione che Alcantara - spiega Andrea Boragno, presidente e ad dell'azienda con sede a Nera Montoro (Terni) - sente come parte del proprio dna e che è stata tradotta nella creazione di un team interno in grado di sviluppare personalizzazioni estreme, combinando tecnologie complesse, per fornire alle case auto il prodotto finito, pronto per la sellatura”.

ORGOGLIO NAZIONALE Alcantara si trasforma quotidianamente in differenti cromie, texture e lavorazioni realizzate con una ricetta di stile che combina suggestioni creative, tecnologie avanzate e lavorazioni artigianali, sempre all’insegna del Made in Italy. Nel processo creativo che porta Alcantara a svelare i suoi infinti linguaggi, il materiale subisce poi le contaminazioni artistiche degli altri settori applicativi in cui opera - interior design, fashion, consumer electronics e arte, nel segno della vocazione trasversale che lo caratterizza e gli permette di unire mondi diversi. Un lavoro reso possibile dal know how che l’azienda ha maturato negli anni, di cui il Centro di Ricerca e Sviluppo – uno dei più grandi nel settore tessile in Europa - rappresenta la massima espressione.

