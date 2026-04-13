Nuova Freelander sta arrivando: eccola in azione sulla neve

Alla fine di marzo il nuovo marchio Freelander frutto della joint venture tra Chery e Jaguar Land Rover ha svelato il Concept 97 che anticipa il primo modello della nuova gamma destinata, almeno all'inizio, al mercato cinese. Freelander risorge così dalle ceneri con una nuova veste e con obiettivi diversi visto che proporrà SUV per il mercato globale. Il primo modello sta arrivando e, adesso, la casa automobilistica ha voluto condividere le prime immagini ufficiali del SUV impegnato durante i test invernali, una tappa importante in vista del debutto previsto nella seconda metà del 2026.

Freelander

Test estremi per prepararsi al debutto

Attraverso Weibo, Freelander ha mostrato il suo nuovo SUV, confermando che ha superato i test invernali in condizioni di freddo estremo, con temperature fino a 30 gradi sotto zero. I test non si sono svolti in Cina ma nel Nord Europa e precisamente in Svezia. Il nuovo modello appare ancora camuffato con pellicole che coprono la carrozzeria ma si nota chiaramente che il SUV riprende le forme del concept svelato alla fine di marzo. Da quanto possiamo notare, il veicolo si caratterizza per forme massicce, linee squadrate e un tetto piatto. Un look che presenterà comunque diversi richiami ai modelli della gamma Land Rover.

Tanta tecnologia

Il SUV Freelander adotterà propulsori elettrificati, sebbene a oggi non ci siano precisi dettagli sulle specifiche tecniche. Sappiamo che poggia su di una piattaforma in grado di disporre dell'architettura a 800 V per poter effettuare ricariche ad altissima potenza. Il SUV non sarà solo elettrico ma anche Plug-in. In ogni caso, potrà disporre di tanta tecnologia. Infatti, grazie alla collaborazione con Huawei, il SUV sarà dotato di serie del sistema di assistenza alla guida Qiankun ADS 4.1 di Huawei. Non mancherà nemmeno un sensore LiDAR di ultimissima generazione. Ancora, la dotazione tecnica prevede l'integrazione del chip Snapdragon 8397 di Qualcomm. Rispetto al precedente chip 8295, quello nuovo offre prestazioni di CPU e GPU 3 volte superiori, oltre a una potenza di calcolo per l'intelligenza artificiale 12 volte maggiore.

Freelander

Novità a giugno

Sulla carta, un modello molto interessante e tra pochi mesi ne sapremo di più. Infatti si prevede che a giugno arrivino informazioni più dettagliate. Huawei fornirà inoltre maggiori dettagli sul suo ultimo sistema di guida durante un evento che si terrà in questo mese di aprile.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 13/04/2026