Land Rover: torna la Freelander e le foto sfuggono online. Ma...

La nuova Freelander è stata letteralmente ''sbattuta'' in rete dai crash test cinesi, che ne hanno svelato forme e contenuti prima del lancio ufficiale del 31 marzo. Ma attenzione: non è la Land Rover che ricordavi. Ecco come cambia... tutto.

Nuova Freelander di Chery/Land Rover dopo i crash test in Cina

Segreto svelato in un crash

Si dice che per nascondere un segreto serva un posto sicuro, ma a quanto pare i laboratori dei crash test in Cina non lo siano granché. Mentre il mondo aspettava il debutto ufficiale a fine marzo, la nuova Freelander ha deciso di mostrarsi senza veli e... contro un muro.

Le immagini trapelate su Weibo ci dicono molto di più di quanto Jaguar Land Rover (JLR) avrebbe voluto: il brand Freelander rinasce, ma lo fa come marchio a sé stante, staccandosi dall’ala protettiva della ''mamma'' inglese per abbracciare una nuova vita elettrica.

Nuova Freelander di Chery/Land Rover, il posteriore

Sotto il vestito c'è una modella cinese

Dimentica la vecchia fuoristrada compatta che ha fatto la storia tra il 1997 e il 2015. La nuova Freelander nasce dalla joint venture tra JLR e Chery e, tecnicamente parlando, poggia sulla piattaforma modulare del colosso cinese.

Una base pensata per ospitare sia motorizzazioni 100% elettriche sia versioni EREV (quelle con il motore termico che fa da generatore, per intenderci). Ma se la meccanica parla mandarino, lo stile — curato dal centro design britannico — sembra un incrocio tra una Defender e una Discovery vitaminizzata.

Nuova Freelander di Chery/Land Rover, la plancia con schermo a tutta larghezza

L'effetto wow è all'interno

Le foto ''rubate'' ci permettono di sbirciare anche dentro. E qui la musica cambia: l'abitacolo è un trionfo di tecnologia con un display che corre lungo tutta la base del parabrezza, accompagnato da un secondo schermo generoso a centro plancia.

Lo spazio? Tantissimo. Parliamo di un SUV lungo oltre 5,1 metri con una configurazione a tre file e sei posti, avvolti in una pelle azzurro polvere che fa molto luxury-tech.

Nuova Freelander di Chery/Land Rover, dettaglio del frontale dopo il crash

Quando la vedremo?

Il ritorno del badge Freelander non è un’operazione nostalgia per vecchi appassionati di fango. È una strategia industriale precisa: JLR e Chery hanno investito circa 436 milioni di dollari nello stabilimento di Changshu per sfornare una gamma di modelli completamente nuova, che manderà in pensione la Discovery Sport e la Range Rover Evoque per come le conosciamo.

Il debutto in Cina della nuova Freelander è questione di ore, ma la vera notizia è che JLR ha già pianificato una diffusione globale nel prossimo futuro. Resta da capire come reagiranno i puristi del marchio davanti a una Freelander che non ha più una vite in comune con Solihull.

Nel frattempo, goditi le foto scappate dal laboratorio: il futuro della fuoristrada inglese (anzi, del brand Freelander) passa inevitabilmente per la spina.

Foto di copertina - Rendering generato con A.I.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/03/2026