Freelander si prepara a tornare grazie a Chery, conto alla rovescia: debutto il 31 marzo

Ci siamo, il conto alla rovescia è iniziato. La Freelander sta per tornare grazie al lavoro della joint venture tra Jaguar Land Rover e il Gruppo Chery. La nuova società si occuperà di realizzare una serie di SUV che saranno prima messi in vendita sul mercato cinese e poi forse anche in Europa. Il debutto del primo modello è dietro l'angolo e adesso sappiamo che sarà presentato ufficialmente la prossima settimana e precisamente il 31 marzo. Chery Jaguar Land Rover, questo il nome della joint venture, ha pubblicato attraverso il suo account su Weibo anche un teaser da cui si intravedono le forme del faro anteriore del nuovo SUV che si caratterizzeranno per una firma luminosa inedita composta da più elementi separati. Nell'immagine sfocata si intravedono a malapena i passaruota squadrati dell'auto, il cofano alto e gli ampi specchietti retrovisori esterni.

Cosa sappiamo?

La collaborazione tra Chery e Jaguar Land Rover sfrutta i punti di forza delle due aziende, utilizzando le risorse produttive e di sviluppo e la portata del marchio cinese, insieme alle capacità di design e alla tradizione di Land Rover. Stando a quanto sappiamo oggi, nuova Freelander sarà un SUV di grandi dimensioni che riprende lo spirito originale della Freelander, offrendo contestualmente le tecnologie più recenti per poter accontentare anche i clienti più esigenti. Dal punto di vista tecnico, pare che sarà utilizzata la piattaforma T1X di Chery, che è alla base di diverse auto di altri marchi del Gruppo cinese, come la Jaecoo 7.

Torna Land Rover Freelander

Stando a quanto si sa oggi, questo primo modello offrirà tanto spazio all'interno dell'abitacolo, si parla della possibilità di poter ospitare fino a 6 passeggeri e sarà dotato di un powertrain ibrido Plug-in. Si dovrebbe trattare di un motore 4 cilindri di 1,5 litri abbinato a 3 unità elettriche. Ci sarà ovviamente anche la trazione integrale. Si prevede che sarà dotato del sistema ADAS Huawei Qiankun di ultima generazione, batterie CATL e del nuovissimo chip Qualcomm Snapdragon per gestire il sistema infotainment. Successivamente, potrebbero arrivare versioni range extender e 100% elettriche.

In ogni caso ci siamo, la prossima settimana sarà portato al debutto il primo modello della nuova gamma Freelander. Arriverà anche in Europa, ovviamente in un secondo momento? Al momento ancora non lo sappiamo con certezza e quindi dovremo probabilmente attendere la presentazione ufficiale per scoprirlo. Appuntamento, quindi, al 31 marzo.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 24/03/2026