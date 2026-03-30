La Freelander sta tornando, ma non come Land Rover: un render se la immagina così

Manca davvero pochissimo al ritorno della Freelander che diventa un marchio di una nuova gamma di SUV orientati al fuoristrada frutto della joint venture tra Jaguar Land Rover e Chery. Già perché il mercato di riferimento è quello della Cina e solo poi alcuni di questi modelli potrebbe arrivare anche sul mercato Globale e quindi pure in Europa. Foto spia ne abbiamo già viste e alcuni giorni fa sono emersi alcuni scatti interessanti provenienti dai crash test. L'aspetto interessante è che il camuffamento delle Freelander era ridotto al minimo e questo ha permesso di farsi un'idea più chiara su quello che sta effettivamente arrivando.

Partendo da questi scatti, c'è chi come Sugar Design ha voluto realizzare dei render che provano ad anticipare le forme del nuovo modello.

Freelander render

E se fosse davvero così?

Bisogna dimenticarsi della vecchia Freelander. Pare evidente che si sia lavorato per reinterpretare le linee classiche in ottica moderna, per dare una svecchiata al look del SUV. Se apparirà davvero così, l'elemento più interessante sarà il frontale che si caratterizzerà per la presenza di fari squadrati, ciascuno incorniciato da luci diurne a LED. Al centro della calandra troveremo il lettering ''FREELANDER'' e spostandoci più in basso, c'è un paraurti di colore nero. Pare che potrebbe non esserci una griglia tradizionale ma nell'insieme il look sembra più moderno. Per quanto riguarda la parte posteriore, dovrebbero essere presenti una coppia di fanali dalle dimensioni contenute con una firma luminosa con un doppio elemento orizzontale sovrapposto. Sul portellone troveremo ancora una volta il lettering ''FREELANDER''.

Freelander render

Elettrico e ibrido

Per il momento, ancora non ci sono informazioni precise sulla meccanica ma molto presto finalmente ne sapremo di più. Di certo c'è che si punterà su modelli sia elettrici e sia Plug-in. Indiscrezioni, affermano che le versioni ibride poggeranno sulla piattaforma T1X di Chery, già utilizzata per diversi modelli di Jaecoo e Omoda sui mercati internazionali. Grazie alle ultime foto spia abbiamo visto che gli interni offriranno tanta tecnologia con un ampio display centrale per il sistema infotainment. La lunghezza del SUV dovrebbe attestarsi attorno a 5-5,1 metri, con la possibilità di poter ospitare a bordo fino a 6 passeggeri nel massimo comfort.

A questo punto non possiamo fare altro che aspettare il debutto ufficiale per scoprire tutti i segreti della nuova Freelander e soprattutto capire se e quando, queste nuove vetture arriveranno anche sul mercato del Vecchio Continente.

Render: Surgar Design

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 30/03/2026