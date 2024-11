Range Rover Electric, un "quasi reveal". Il video dei test nel deserto

Per la prima Range a batterie, in vendita nel corso del 2025, "prestazioni da V8". Nel frattempo, test off-road in condizioni estreme

Se non è una premiere vera e propria, ormai poco ci manca. Ultime fasi di collaudo per l'imminente Range Rover Electric, versione a zero emissioni attesa sul mercato nel 2025, e di cui vi abbiamo anticipato qui le nostre foto spia. Dopo aver completato la prova estrema del Circolo Polare Artico, il SUV di lusso elettrico è stato recentemente immortalato in un test in off-road negli Emirati Arabi. Dove ha sfidato la sabbia ma anche (e per una EV è importante) le alte temperature. Molto, alte. Clicca Play sulla foto di cover per un breve video assaggio.

Nuova Range Rover Electric (2025), test negli Emirati

FUORI CAMBIA POCO Le nuove immagini diffuse da Land Rover ci permettono di fare alcune considerazioni sull'estetica della vettura. E a quanto pare non sembrano essere che una manciata, le differenze tra la versione EV e quella a benzina. A differire leggermente sembrerebbe essere solo la forma della griglia anteriore, che ha feritoie più piccole vista la minor necessità di raffreddamento rispetto alla versione termica, insieme ai cerchi in lega con coprimozzi con logo EV. Stop, almeno a prima vista.

Tra il modello EV e quello a benzina, differenze minime

COME UN V8 Dal punto di vista tecnico, ciò che sappiamo è che nuova Range Rover EV sarà basata sulla stessa piattaforma Modular Longitudinal Architecture (MLA) dei modelli benzina, diesel e ibridi plug-in esistenti, ma con architettura elettrica a 800 volt (buono a sapersi, in vista di ricariche veloci). Sarà costruita sempre nello stabilimento di Solihull. Offrirà, assicura la Casa, ''prestazioni paragonabili a un V8''. Oltre a ottime doti fuoristradistiche: capacità di guado di 850 mm. Manco a dirlo i test sulla sabbia del deserto di Dubai, dove sono stati messi alla prova tutti i controlli e il sistema di gestione termica (che ha dovuto far fronte anche a temperature vicino ai 50 gradi), sono stati brillantemente obliterati.

Range Rover Electric ''emiro'' di Dubai

SAND SURFER ''Un clima caldo è uno dei più difficili per qualsiasi veicolo elettrico a batteria, a causa della necessità di raffreddare l'abitacolo e ottimizzare le prestazioni della batteria allo stesso tempo'', spiega Thomas Muller, Executive Director e Product Engineering Land Rover. ''La sfida aggiuntiva della guida sulla sabbia richiede una coppia controllata a bassa velocità, quindi i nostri sistemi di controllo della trazione e di gestione termica appositamente sviluppati lavorano in armonia per garantire che l'erogazione di potenza non venga influenzata. I nostri test - afferma il manager - hanno dimostrato che in questo clima, guidando ripetutamente l'equivalente di 100 metri in salita su sabbia fine, Range Rover Electric eguaglia le prestazioni dei suoi equivalenti ICE; in alcuni casi, persino superandoli''. Premesse niente male.

Pubblicato da Francesco Irace, 28/11/2024