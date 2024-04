Range Rover elettrica: svelate le prime foto ufficiali

Land Rover anticipa le forme definitive della nuova Range Rover Electric con una serie di foto senza veli, che ritraggono il SUV elettrico nei test al circolo polare artico. Da un lato sorprende - e dall'altro rassicura - che il nuovo modello a batterie appaia molto simile a quello che già conosciamo, con motori a benzina, diesel e plug-in hybrid sotto al cofano. L’unica differenza visibile in questa fase è il design della griglia anteriore: semi-chiusa, come si conviene a un'auto elettrica, al fine di ottimizzare l'aerodinamica per massimizzare l'autonomia. Il resto del frontale pare invece identico, con gli stessi fari, il cofano, la parte inferiore del paraurti e i battitacco che troviamo sulle Range Rover già in gamma.

Range Rover Electric, drifting al circolo polare artico

IN INGLESE SI DICE CAPABILITY Land Rover afferma che il suo nuovo sistema di propulsione elettrico garantirà alla Range Rover a batterie capacità ineguagliabili su tutti i terreni e in tutte le condizioni atmosferiche. Grazie al controllo di trazione più fine consentito dall'architettura elettrica non stupisce che la casa dichiari per la BEV ''livelli eccezionali di prestazione su superfici ghiacciate o a bassa aderenza''. La nuova vettura è infatti in grado di distribuire la coppia a ogni singola ruota in “appena un millisecondo” e questo, secondo il costruttore JLR, riduce la necessità dell'intervento dell'ABS per una guida più fluida.

Range Rover Electric in ricarica

PAROLA DEL BOSS “Range Rover con alimentazione elettrica significa lusso, raffinatezza ed efficacia tipici di Range Rover, oltre alla silenziosità della propulsione completamente elettrica'', dice Thomas Mueller, Direttore Esecutivo del reparto Product Engineering, insistendo sul fatto che il nuovo modello offrirà ai suoi occupanti “viaggi fluidi e rilassati senza sforzo”. Il nuovo modello a batterie sarà presentato entro la fine dell’anno, dopo test che dai 40 gradi sottozero del circolo polare artico la porteranno ai 50 gradi dei deserti del Medio Oriente. Dotata di batteria e trazione elettrica sviluppate internamente a Jaguar Land Rover, Range Rover sarà il secondo veicolo elettrico del Gruppo, dopo la Jaguar I-Pace, lanciata nel 2018 (qui la prova).

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/04/2024