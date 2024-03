Nuova Range Rover Velar EV, sei tu? Ecco quando romperà il ghiaccio

Mentre la prima, storica, edizione full electric di Range Rover è in agenda entro il 2024, la prima declinazione di Range Rover full electric ''taglia M'' è a palinsesto nel 2025. In anticipo sui tempi ora i nostri fotografi, lassù tra i ghiacci lapponi, scattano le primissime fotografie di un esemplare per i test. Molto probabile (qui l'espressione è d'obbligo) che l'auto in foto sia nuova Range Rover Velar EV, rivale in pectore di Porsche Macan EV. Se così fosse, cosa già di lei sappiamo?

Nuova Range Rover Velar EV, le prime foto spia

NEW DEAL Stando alle info a nostra disposizione, nuova Range Rover Velar EV sarà costruita utilizzando la nuova architettura modulare elettrificata (EMA) a 800 volt del Gruppo Jaguar Land Rover. Sarà il primo di numerosi nuovi modelli Land Rover elettrici a percorrere la rinnovata linea di produzione di JLR a Halewood, nel Merseyside, Regno Unito. Uscirà nel 2025 e sarà seguita a stretto giro di posta dalle nuove generazioni (elettriche) di Range Rover Evoque e Discovery Sport. Il prototipo è pesantemente camuffato, tuttavia la silhouette ricorda vagamente quella di Velar attuale. Un'auto il cui destino è stato a lungo incerto. Sino alla conferma del nuovo modello. EV e molto ambizioso.

VEDI ANCHE

Nuova RR Velar Electric in arrivo nel 2025

ALLA RISCOSSA! Nel recente passato, JLR è stata lenta nell’abbracciare l’elettrificazione. La sua unica auto completamente elettrica fino ad oggi è il SUV Jaguar I-Pace, che dopo aver ricevuto il premio Car of the Year 2019 ha faticato a farsi strada contro le premium tedesche. (Anche) con Velar EV, il Gruppo inglese controllato dall'indiana Tata punterà a riavvicinare il gap con le rivali: la nuova piattaforma, performance competitive, il lusso tipico Range Rover. Tutto il resto viene ancora gelosamente custodito. Sapremo qualcosa in più, probabilmente, in occasione della world premiere di Range Rover EV ''a grandezza naturale''. Che è però un altro progetto ancora (piattaforma MLA, in comune con nuova Discover EV). La ''tensione'' sale.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/03/2024