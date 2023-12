Quando lusso fa rima con "green", arriva la nuova Range Rover Electric (video)

Land Rover prepara il lancio della Range Rover elettrica e lo fa pubblicando un breve video di presentazione che vediamo insieme, ma soprattutto aprendo la lista d’attesa per quella che secondo gli inglesi sarà la ''Range Rover più silenziosa e raffinata mai creata''. Il costruttore britannico ha iniziato lo sviluppo del nuovo modello con la realtà virtuale e da allora ha iniziato a testare una serie di prototipi in tutto il mondo, dal freddo della Svezia alle torride condizioni ambientali di Dubai. In questo momento i collaudi si stanno concentrando sull’affidabilità dell’intero sistema elettrico del lussuoso SUV, del pacco batteria e sulla robustezza del telaio, conducendo anche test dinamici del veicolo in condizioni di elevato stress termico.

Nuova Range Rover Electric: la presa di ricarica del SUV britannicoPUNTA DRITTO AL TOP DEL SEGMENTO La Range Rover Electric offrirà prestazioni paragonabili a un’ammiraglia Range Rover 4,4 litri V8, offrendo allo stesso tempo capacità di traino, guado e fuoristrada al top, per “superare qualsiasi altro SUV elettrico di lusso”, dichiara la casa automobilistica. Coloro che si iscriveranno alla lista d’attesa saranno tra i primi ad avere la possibilità di effettuare un preordine.

Nuova Range Rover Electric: il cerchio in lega con il coprimozzo personalizzato EV

UNA RANGE ROVER HI-TECH COME MAI Alla base della Range Rover Electric ci sarà l’architettura modulare di JLR (Jaguar Land Rover) e lo sport utility sarà progettato, ingegnerizzato e costruito nel Regno Unito insieme agli attuali modelli mild-hybrid e plug-in hybrid. Inoltre, gli accumulatori e i motori elettrici saranno costruiti e assemblati presso il centro di produzione di propulsione EV a Wolverhampton. La nuova Range Rover Electric avrà un'architettura a 800 volt, che consentirà una ricarica rapida, sarà in grado di superare guadi fino a 85 cm e supporterà gli aggiornamenti software OTA (Over-the-Air). “Gli ingredienti che sono alla base del successo di Range Rover rimangono invariati: design minimalista e senza tempo, abitacolo lussuoso e confortevole e capacità di andare ovunque, ma ora offerti con zero emissioni di scarico. E come ripetuto nel corso della storia, la Range Rover continuerà a stabilire lo standard. Sarà il primo del suo genere, ovvero un SUV elettrico premium in grado di mantenere la promessa Range Rover. Un vero prodotto di lusso globale, mai visto nel settore”, ha spiegato Thomas Müller, direttore esecutivo dell'ingegneria di prodotto JLR.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/12/2023