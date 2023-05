Nuova Range Rover: si aggiorna aspettando la BEV e le plug-in sono più efficienti

Per Range Rover è arrivato il momento di aggiornamenti. No, non stiamo parlando della versione 100% elettrica, che dovrebbe arrivare nel 2024, ma del modello che conosciamo e che per il 2023 porta novità importanti. L’ammiraglia dei SUV della Casa britannica rinnova il look, evolve la tecnologia di bordo e migliora le performance EV dei modelli plug-in hyrid. La “Range” 2023 potrà, inoltre, essere personalizzata in maniera ancora più mirata con il servizio SV Bespoke, creato apposta per soddisfare ogni più originale richiesta del futuro proprietario. Ma ecco tutte le novità che troveremo a bordo del lussuoso sport utility britannico.

Nuova Range Rover: l'abitacolo personalizzabile con il programma Be SpokeRICARICA ALLA SPINA PIÙ EFFICIENTE Lato motori, JLR ha dotato il V8 biturbo di 4,4 litri di un sistema mild-hybrid che accumula l'energia catturata durante la decelerazione e la frenata prima di ridistribuirla in accelerazione. Questo nuovo motore raggiunge i 615 CV per 750 Nm di coppia ed è offerto esclusivamente per la nuova Range Rover SV. Ma le novità più importanti arrivano per le versioni plug-in hybrid, che oggi offrono prestazioni più elevate rispetto ai modelli in uscita. Infatti, mentre la Range Rover era precedentemente offerta nelle versioni P440e e P510e, adesso troviamo le inedite P460e e P550e. Queste varianti erogano rispettivamente 460 CV e 550 CV e sono aiutate da un motore elettrico potenziato da (160 kW) 218 CV. I modelli P460e e P550e possono percorrere fino a 121 km con alimentazione completamente elettrica, mentre la P550e ha bisogno di cinque secondi per toccare i 100 km/h, cioè mezzo secondo in meno dei modelli attuali. Entrambi i SUV sono equipaggiati con un motore a benzina 3.0 sei cilindri in linea e una batteria da 38,2 kWh.

Nuova Range Rover: una delle soluzioni di lusso per gli interni del SUV inglese L’ INFOTAINMENT SI EVOLVE Nell’ottica di migliorare il già elevato standard di comfort, la Range Rover 2024 è dotata del sistema di infotainment Pivi Pro di ultima generazione con un touchscreen in vetro curvo da 13,1 pollici che include anche l’assistente vocale Amazon Alexa. Land Rover ha anche introdotto un nuovo sistema Country Road Assist che funziona come un Cruise Control adattivo, ma da usare su strade bianche o sentieri sterrati. È inoltre montato un nuovo sistema Dynamic Response Pro con controllo adattivo del rollio per ridurre l'inclinazione del corpo vettura in curva.

Nuova Range Rover: si aggiornano i motori PHEV con una maggiore autonomia EVCOME PERSONALIZZARE IL SUV SU MISURA Ma concentriamoci adesso sul nuovo servizio SV Bespoke, che rappresenta l'apice della personalizzazione per i modelli Range Rover Autobiography e SV e offre ai proprietari l'accesso a una gamma incredibile di materiali e finiture per abitacolo e carrozzeria tra cui scegliere. Pensate che i loghi esterni possono essere realizzati anche in oro 24 carati. I clienti che scelgono di ordinare un veicolo tramite il servizio SV Bespoke hanno accesso a una procedura di creazione in sette fasi che è una vera experience e che considera colori, temi, opzioni esclusive SV, materiali, impiallacciature, finiture e personalizzazioni. Il servizio è così completo che in abitacolo sono disponibili 391 colorazioni dei materiali, mentre più di 230 sfumature satinate e lucide sono incluse come parte del programma. È stato inoltre istituito un servizio di verniciatura Match to Sample per replicare qualsiasi richiesta di colore esterno. “Range Rover è sinonimo di esclusività e lusso”, ha dichiarato Geraldine Ingham, amministratore delegato di Range Rover. “Ora, con il nuovo servizio SV Bespoke, invitiamo i nostri clienti più esigenti a diventare i creatori del loro SUV davvero unico, scegliendo le finiture che desiderano e facendosi guidare dal nostro team di progettazione. Combinando una personalizzazione avanzata con una raffinatezza impareggiabile e capacità senza pari, Range Rover continua a offrire il massimo del lusso moderno”.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/05/2023