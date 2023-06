Svelata la Range Rover Evoque 2023: ecco come cambia

Dopo le anteprime e le foto spia arriva l'ufficialità, la Range Rover Evoque 2023, pur trattandosi di un semplice facelift, introduce alcune interessanti novità, oltre a razionalizzare la gamma.

Range Rover Evoque 2023, il nuovi fari anteriori

Come sulla nuova Range Rover, anche sulla rinnovata Evoque arriva a richiesta il sistema di purificazione dell'aria dal particolato fino al PM 2.5 (video qui sotto). Tra le modifiche c'è poi l'introduzione di un nuovo touchscreen curvo da 11,4 pollici sospeso al centro della plancia per l'infotainment Pivi Pro, condiviso con la nuova Range Rover Velar e Land Rover Discovery Sport. Qui sono accorpate tutte le funzioni principali, compresi i controlli del clima, che prima si regolavano da un pannello di controllo dedicato montato più in basso. Eliminato quest'ultimo, nella stessa posizione troviamo ora un vano portaoggetti con piastra per la ricarica wireless degli smartphone compatibili. Quanto a rivestimenti, alla classica pelle Jaguar Land Rover (JLR) propone in alternativa la lana Kvadrat, che sarebbe più leggero del 58% rispetto alla pelle, ma altrettanto robusto. Nei test del Costruttore, la lana Kvadrat ha superato 60.000 cicli di test di abrasione che simulano un decennio di usura.

Per non rendere troppo laborioso raggiungere le funzioni principali nei menu dell'infotainment, ai lati dello schermo a centro plancia ci sono due barre di comando verticali che, a detta di JLR, permettono di eseguire l'80% delle attività con due soli tocchi. Non mancano Apple CarPlay e Android Auto, integrati dai comandi vocali di Amazon Alexa, mentre una connettività nativa consente gli aggiornamenti del veicolo Over The Air, senza bisogno di portare l'auto in officina, quindi. Naturalmente la connettività apre la porta a funzioni di controllo da remoto, tramite un'app per lo smartphone, che consente apertura e chiusura a distanza, pre-climatizzazione degli interni e programmazione delle ricarica per i modelli plug-in hybrid. Range Rover Evoque è poi dotata di un sistema di telecamere tra i più sofisticati della sua categoria, con 3D Surround View, ClearSight Ground View per vedere meglio dove mettere le ruote in fuoristrada (a richiesta) e lo specchietto elettronico opzionale ClearSight Interior Rear View.

Range Rover Evoque 2023: il touchscreen dell'infotainment Pivi Pro

A proposito di plug-in, anche la gamma motori è stata rivista e, a parte il diesel entry-level D165 con cambio manuale, tutte le Evoque sono ora elettrificate con tecnologia mild-hybrid a 48 V e dotate di cambio automatico, quando non addirittura plug-in hybrid, appunto. Grazie alla batteria da 14,9 kWh dotata di una nuova chimica, l'autonomia elettrica della Evoque P300e raggiunge ora i 62 km nel ciclo misto WLTP (prudenzialmente JLR parla di 48 km nel mondo reale). Si aggiunge poi la funzionalità di ricarica rapida in corrente continua, che consente di recuperare l'80% della carica in 30 minuti da una presa a 50 kW. In corrente alternata, a 7 kW, servono invece un paio d'ore.

Range Rover Evoque 2023 plug-in hybrid in ricarica

Il listino prevede ora quattro soli livelli: S, Dynamic SE, Dynamic HSE e Autobiography. I prezzi per l'Italia attaccano a 49.800 euro e il configuratore è già online, ma le personalizzazioni possono far lievitare parecchio il prezzo. A parità di motore, passare all'allestimento base al top di gamma con motore plug-in hybrid porta l'asticella a 84.300 euro prima ancora di attingere alla lista degli extra. Curiosamente, la differenza tra la Autobiography PHEV e quella con motore mild-hybrid benzina è di appena 300 euro, visto che quest'ultima attacca a 84.000 euro tondi. Non mancano tre allestimenti preconfigurati proposti dalla casa, che illustrano bene le possibilità.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/06/2023