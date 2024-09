Range Rover Electric: il SUV a batterie macina chilometri prima del lancio

Lo abbiamo potuto osservare in occasione dei collaudi invernali nel nord Europa, ma il nuovo SUV Range Rover Electric è stato pizzicato nuovamente, questa volta durante alcuni test dinamici al Nürburgring. Con questo modello JLR (Jaguar Land Rover) compie un nuovo passo evolutivo verso il 2025, entrando nell'era completamente elettrica, quando debutterà il suo modello a ruote alte di punta.

Range Rover Electric: il maxi SUV a batterie durante i test in pistaTECNOLOGIA ELETTRICA AL TOP Ma adesso veniamo alla notizia e analizziamo insieme i dettagli di questo particolare prototipo, che sono i due adesivi gialli ''veicolo elettrico a batteria'' e la sezione verde sulle targhe britanniche, che significa veicolo elettrico. Sebbene sembri quasi identico alla Range Rover con motori convenzionali, la variante BEV sarà alimentata da più motori elettrici e Land Rover afferma che questo gruppo propulsore almeno eguaglierà le prestazioni del modello V8 a benzina. Il costruttore inglese dovrebbe aver sviluppato una configurazione a quattro motori con controllo individuale delle ruote simile a quello che ha debuttato sulla Mercedes-Benz Classe G EV. Peccato che le indiscrezioni si fermino qui; tuttavia, ne sapremo di più quando ci si avvicinerà alla data di messa in vendita del maxi SUV britannico.

Range Rover Electric: possibile debutto nel 2025 con prezzi da circa 110.000 euroUNA RANGE A TUTTI GLI EFFETTI Dettagli importanti come autonomia, potenza e prezzo rimangono segreti, ma è quasi certo che la Range Rover EV mantenga la morbidezza e le doti in fuoristrada che sono sinonimo del marchio sin da quando il SUV è stato messo in commercio per la prima volta negli anni '70. Detto questo, sappiamo che la Range alla spina si basa sulla Range Rover a passo lungo con motore a benzina, ma con un'esclusiva configurazione delle sospensioni multilink, che riduce lo spazio necessario per l'articolazione delle ruote per ospitare la batteria e il sistema di sterzo posteriore. È interessante notare che Land Rover sembra offrire due porte di ricarica, proprio come fa Porsche sulla Taycan.

Range Rover Electric: base di partenza il modello benzina con passo lungoLISTINO IMPEGNATIVO? OVVIAMENTE... Il prezzo della Land Rover Range Rover EV 2025 dovrebbe partire da circa 110.000 euro e arrivare fino a 150.000 euro a seconda dell'allestimento e degli optional. Land Rover non ha rilasciato prezzi o dettagli sulla sua prossima Range Rover completamente elettrica, ma ne sapremo certamente di più tra pochi mesi.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/09/2024