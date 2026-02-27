Nuova Range Rover Velar: nel nome di Jaguar la rivoluzione elettrica è servita

Il prossimo modello sarà a batterie e debutterà nel 2027 su piattaforma EMA, con architettura 800V e design fastback

La Range Rover Velar segna un cambio di rotta netto per la casa britannica, tanto che a partire dal 2027, il SUV abbandonerà definitivamente i motori a combustione interna per diventare un modello esclusivamente elettrico.

Debutto elettrico per la Range Rover Velar EV

Una scelta strategica della casa inglese (guarda la homepage di Range Rover) che punta alla mobilità a zero emissioni, anche se il mercato dei BEV continua a privilegiare in larga parte proposte più accessibili in termini di prezzo. Ma il posizionamento scelto da Jaguar/Land Rover (JLR) è quello del segmento premium per ogni modello futuro.

Nuova Range Rover Velar: i collaudi del SUV che arriverà nel 2027 solo con motori elettrici

Nuova piattaforma EMA e architettura 800V

La futura Velar elettrica nascerà sulla nuova Electrified Modular Architecture (EMA), base tecnica dedicata ai modelli a batteria del gruppo. Si tratterebbe del primo modello JLR a utilizzare questa piattaforma, adottando un’architettura cell-to-pack: le celle saranno integrate direttamente nel pacco batteria, senza moduli intermedi. Questa soluzione consente di aumentare la densità energetica a parità di ingombro e di ridurre il peso complessivo del veicolo.

Attesa anche un’architettura a 800 volt, con benefici evidenti in termini di ricarica ultra-rapida e gestione dell’efficienza.

Nuova Range Rover Velar: architettura a 800 Volt e ricarica super veloce

Design simil fastback e proporzioni riviste

Dal punto di vista stilistico, la Range Rover Velar elettrica evolverà verso una carrozzeria in stile fastback, con profilo da coupé e proporzioni più filanti. Le prime indicazioni parlano di un modello apparentemente più lungo rispetto all’attuale modello, con sbalzo anteriore accorciato e grandi ruote con pneumatici più sportivi.

I gruppi ottici anteriori e posteriori saranno molto affilati, mentre i vetri a filo carrozzeria e i montanti sottili contribuiranno a un look minimalista. Nel complesso, il SUV inglese promette di rendere la Velar elettrica la più elegante mai prodotta.

Nuova Range Rover Velar: design da elegante SUV/coupé con tetto spiovente verso la coda

Interni hi-tech e connettività evoluta

L’abitacolo seguirà un’impostazione essenziale, con ampio ricorso a superfici digitali e interfacce touch. Le funzionalità di connettività saranno basate sulla piattaforma Tata Communications MOVE, con aggiornamenti over-the-air (OTA), diagnostica avanzata e servizi di streaming integrati.

Nuova Range Rover Velar: per le versioni al top si parla di potenze nell'ordine dei 1.000 CV

Fino a 1.000 CV e autonomia da riferimento?

Sul fronte tecnico si parla di motori elettrici inediti per la gamma EMA, differenti da quelli adottati da Range Rover Electric (guarda Range Rover Elecrtic) e Sport Electric su piattaforma MLA-Flex. Per la versione più prestazionale si ipotizza un sistema tri-motore da oltre 1.000 CV, ma sono tutti dati che devono essere confermati.

Un’anticipazione arriva anche da Jaguar, che con la Type 00 concept (guarda Jaguar Type 00) ha dichiarato un’autonomia fino a 770 km WLTP. La nuova Range Rover Velar EV, più alta e votata anche all’off-road, potrebbe attestarsi su valori leggermente inferiori, ma sempre competitivi nel panorama BEV premium. A voi piace il nuovo SUV elettrico di Range Rover? Diteci la vostra.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/02/2026