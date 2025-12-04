Torna Jaguar Type 00 e anche stavolta non fa nulla per passare inosservata

A pochi giorni dal “Jaguar Gate”, che ha visto il capo del design Jerry McGovern licenziato dai vertici indiani di TATA proprietaria del brand inglese (leggi la notizia del licenziamento), torna a far parlare di sé il tanto discusso concept che avrebbe avuto un ruolo da protagonista nell’uscita di scena dello storico designer.

Jaguar Type 00: l’ammiraglia elettrica vuole stupire tutti

Di fatto, la show car un anno fa ha aperto la strada al nuovo corso “elettro-stilistico” del marchio (guarda il debutto di Jaguar Type 00). Si tratta di un prototipo dichiaratamente ambizioso, nato per giocarsela con i big del lusso come Bentley o Rolls-Royce e per segnare una svolta nel posizionamento premium del giaguaro.

Jaguar Type 00: il concept riappare in pubblico a Londra con una nuova livrea rossa opaca

Stesso concept, nuovo colore

Ebbene il prototipo è tornato sotto i riflettori, avvistato per le strade di Londra in una veste inedita. Infatti, per celebrare il 90° anniversario Jaguar (guarda la homepage di Jaguar Italia), la Type 00 è comparsa nella capitale britannica con una livrea London Red opaca, quarta variante cromatica dopo il debutto in rosa Miami e blu Londra e il successivo passaggio al blu opaco, mostrato durante la settimana della moda di Parigi.

Questa nuova tonalità trae ispirazione dall’iconica architettura vittoriana in mattoni rossi di Kensington, rendendo il concept immediatamente riconoscibile nel contesto urbano londinese. Guardiamo come si presenta nel breve video pubblicato da Jaguar su Instagram.

In posa accanto a icone dell’automobilismo

La show car è stata immortalata accanto a una storica Jaguar SS del 1935 davanti al Chancery Rosewood Hotel, in un suggestivo contrasto tra passato e futuro. Nessun intervento tecnico sull’esterno: restano i cerchi da 23 pollici e un abitacolo minimalista giocato su bianco e grigio, con illuminazione ambientale a creare la giusta atmosfera futuristica.

Le immagini condivise dal manager

Su LinkedIn, il direttore di Jaguar UK Santino Pietrosanti ha condiviso alcune foto del concept parcheggiato tra supercar del calibro di Bugatti Chiron, Rolls-Royce Cullinan, Ferrari F8 Tributo e Lamborghini Aventador SVJ: non proprio un contesto in cui passare inosservati.

Jaguar Type 00: la show car del giaguaro in mezzo ad alcune famose supercar

Cambio epocale azzardato?

Il rebranding Jaguar, però, continua a dividere: la campagna senza auto e la discussa (o discutibile) apparizione del concept in rosa acceso non sono state accolte da tutti con entusiasmo. Eppure, sotto la luce invernale di Londra, il London Red sembra restituire alla Type 00 una presenza più autorevole.

I collaudi proseguono

Intanto i prototipi della versione stradale indicano che Jaguar vorrà mantenere le proporzioni scenografiche della show car, pur adottando soluzioni più pratiche come quattro porte e un passo esteso.

Jaguar Type 00: il colore London Red è più azzeccato del rosa shocking del debutto nel 2024

Ammiraglia super efficiente

Il modello definitivo poggerà sulla nuova Jaguar Electrical Architecture, promettendo fino a 692 km di autonomia e ricarica rapida in grado di recuperare oltre 320 km in soli 15 minuti. Resta da capire se chi oggi sceglie Bentley o Rolls-Royce accetterà la sfida di un design così audace. Ma la Type 00, nel bene o nel male, il suo effetto lo fa eccome. Voi cosa ne dite?

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/12/2025