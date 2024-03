Più di una Range Rover d'epoca: all'asta uno dei primi Range di sempre

E se nell'uovo, a questo giro, la sorpresa fosse un fuoristrada che risale a più di cinquant'anni fa e che a buon diritto può chiamarsi il ''nonno'' di ogni fuoristrada successivo? Per gli appassionati di Range Rover Classic, ma anche per gli amanti di auto d’epoca più in generale, l’occasione è più unica che rara. Accade che domenica 31 marzo, cioè il giorno di Pasqua, apre in forma ufficiale l'asta Car & Classic di uno dei primi esemplari di Range Rover della storia. E non è un modo di dire. Intanto, il link alla pagina web sulla quale informarsi è questo.

Una Range Rover d'epoca? Qualcosa di più...

MI PIACE UNA CIFRA A stabilire come il modello in vendita sulla nota piattaforma inglese di compravendita di veicoli storici sia una rarità molto ricercata, lo certificano sia la dicitura “Suffix A”, che individua la prima serie in assoluto mai prodotta da Land Rover, sia la sigla del telaio stessa: 572 (numero di chassis completo: #355-00572-A). Su centinaia di migliaia di unità uscite di fabbrica, l'esemplare all'asta è stato uno dei primi a nascere. Di più: una delle prime auto 4x4 permante della storia. Senza contare che è anche stato restaurato con la massima perizia e una minuzia fuori dal comune.

Nel 1971 la Range Rover era fatta così

L'IDENTIKIT Prodotta nella primavera del 1971, l'auto all'asta venne venduta come nuova in Gran Bretagna, per poi essere importata in Italia come progetto di restauro nel 2020. Il ripristino è opera di due professionisti della zona di Venezia, che hanno restaurato componenti originali di fabbrica – come è il caso, ad esempio, del cruscotto e dei comandi – e hanno reperito il più possibile ricambi originali nuovi di vecchio stock. Poiché il veicolo era inizialmente equipaggiato di un V8 di 3,5 litri con cambio manuale non originale, al momento del restauro il motore è stato a sua volta sostituito con un'unità dell’epoca e molto vicino nella serie (#355-00365-A). Munito di certificato del British Motor Industry Heritage Trust, la Range all'asta adotta la guida a destra e conserva le sue targhe british e la caratteristica verniciatura originale Lincoln Green. All’interno, una combinazione di tappezzeria originale accuratamente restaurata e materiali sostitutivi di alta qualità ricreano fedelmente l'atmosfera dei primi anni Settanta.

Interni restaurati con dovizia di particolari

CHI OFFRE DI PIÙ Car & Classic stima un valore di vendita compreso tra 70.000 euro e 90.000 euro e invita gli interessati ad avanzare le proprie offerte pre asta nella pagine dedicata (vedi sopra). L'asta online apre domenica 31 marzo e, come da prassi, avrà la durata di una settimana. A buon intenditor, fatevi sotto.

L'asta online apre il giorno di Pasqua

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 30/03/2024