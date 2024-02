Più unica che rara: in vendita la Range della Regina Elisabetta

Sentirsi re, o regina, al volante della propria auto? Ora è davvero possibile. La Range Rover blu Loira appartenuta alla compianta Regina Elisabetta II è stata infatti messa in vendita dal rivenditore britannico Jack Morgan-Jones. Non si tratta di un'auto qualsiasi: questo modello, infatti, è stato utilizzato per molti eventi reali anche di notevole rilevanza, inclusa la visita di Barack Obama dell'aprile 2016. Quell'episodio in particolare è ricordato perché a guidarla fu l'anziano principe Filippo, nelle insolite vesti di autista per l'ex presidente degli Stati Uniti e la first lady Michelle. Sotto, un video dell'insolito episodio, dall'archivio di Associated Press.

CARATTERISTICHE REGALI La Range Rover appartenuta a Elisabetta II ha fatto parte della flotta reale nel biennio 2016-17. Gli interni sono in pelle color avorio e una particolarità esclusiva è che l'auto ha mantenuto la targa utilizzata quando apparteneva alla Regina. Le caratteristiche che la rendono unica sono diverse: è dotata di gradini fissi appositamente adattati per favorire l'accesso all'abitacolo, illuminazione d'emergenza per la polizia e maniglie aggiuntive volute dalla monarca per rendere più semplice la salita e la discesa dal sedile posteriore. Queste ultime hanno una storia particolare: solitamente dettagli simili vengono eliminati prima della vendita per cancellare ogni indizio di appartenenza a un membro della famiglia reale, ma in questo caso sono state lasciate nel bagaglio, sotto alla ruota di scorta. L'acquirente potrà così decidere se riposizionarle dentro all'abitacolo.

IN LOVING MEMORY La Range Rover della Regina è già stata venduta due volte: inizialmente era stata acquistata da un vecchio cliente del concessionario che ora la ripropone in vendita, successivamente aveva fatto parte della collezione di un ragazzo della zona amante della storia che c'era dietro a questa vettura. Ora torna in vendita al prezzo di 224.850 sterline, circa 263.000 euro. ''Alcune persone pensavano che avrebbe lo stesso prezzo della Range Rover standard - ha dichiarato il venditore Jack Morgan-Jones a Sky UK - Ovviamente non è così. L'ultima volta che questa vettura è stata venduta da noi, la Regina era ancora viva. Questa sarà la prima volta che verrà venduta da quando lei non è più in vita, quindi c'è un premio da pagare per averla''. ''Chiunque può andare a comprare una nuova Ferrari, ma non tutti possono andare a comprare l'auto della Regina'', ha concluso l'uomo, con... cinico senso degli affari.

Pubblicato da Luca Manacorda, 02/02/2024