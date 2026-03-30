Jaguar-Land Rover ferma ancora la fabbrica di Solihull: cosa sta succedendo?

Nuovo stop per Jaguar-Land Rover (guarda la homepage di Land Rover Italia), che dopo l’attacco informatico dello scorso autunno si trova nuovamente a interrompere la produzione.

Stop produttivo a Solihull

Questa volta la causa è legata a un problema con un fornitore di componenti, la Tata Motors-owned, che ha costretto JLR a fermare temporaneamente alcune linee nello stabilimento di Solihull, nel Regno Unito. La sospensione durerà circa due settimane e coincide con la chiusura programmata per il periodo pasquale.

JLR: sospesa la produzione della fabbrica di Solihull per un problema di fornitura

Modelli coinvolti e tempistiche

Lo stabilimento di Solihull è centrale per la produzione dei modelli di fascia alta Range Rover e Range Rover Sport (leggi la prova di Range Rover Sport), tra i più importanti per i volumi e l’immagine del marchio. Secondo quanto dichiarato da un portavoce alla BBC (leggi l’intervista alla BBC), l’azienda sta collaborando con il fornitore per risolvere il problema nel più breve tempo possibile. La ripresa della produzione è prevista per l’8 aprile, salvo ulteriori imprevisti.

JLR: fermata la produzione di Range Rover (foto) e Range Rover Sport

Un contesto già complesso

Il nuovo stop arriva in un momento delicato per JLR, che nel 2025 ha registrato un calo globale delle vendite del 19%, con flessioni marcate in Nord America, Europa e Cina. Le difficoltà sono state amplificate proprio dall’interruzione della produzione nei mesi precedenti.

In questo scenario, il mercato domestico britannico rappresenta una parziale eccezione, con una contrazione minima, offrendo un piccolo segnale di stabilità per JLR.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 30/03/2026