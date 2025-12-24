L’ultimo ruggito di Jaguar: la F-Pace SVR segna la fine di un’era

Stop. Questa è davvero la fine di un’era per Jaguar. Senza annunci ufficiali né comunicati stampa, nello stabilimento di Solihull è stato assemblato l’ultimo esemplare con un motore a combustione interna ponendo termine a una storia iniziata nel 1945.

L’addio con il SUV più potente

Il modello in questione è una F-Pace SVR (guarda la Jaguar F-Pace Limited Edition), che segna non solo l’addio ai SUV con la variante più sportiva e potente del marchio, ma anche la conclusione definitiva della produzione di vetture con motore endotermico.

Un evento storico passato quasi sotto silenzio dalla Casa britannica, tanto che a raccontarlo è stato il Jaguar Enthusiasts’ Club (guarda la pagina Instagram del club Jaguar), presente alla cerimonia di chiusura e autore delle immagini commemorative pubblicate sul suo profilo Instagram.

Il colore carrozzeria è nero, una scelta cromatica carica di simbolismo: lo stesso colore dell’ultima E-Type, che a suo tempo segnò la fine di un’altra grande epoca Jaguar.

Jaguar: l'ultimo modello costruito con motore a combustione è il SUV F-Pace SVR

Un modello destinato alla collezione Jaguar

Questo SUV ad alte prestazioni rappresenta quindi l’ultima Jaguar “tradizionale”, prima di una trasformazione profonda del marchio. Il modello è stato consegnato al Jaguar Daimler Heritage Trust, dove entrerà a far parte di una collezione che comprende concept, prototipi, auto da corsa e modelli stradali iconici.

Jaguar: i prototipi del primo modello della nuova era elettrica ai collaudi su strada

Un futuro elettrificante?

Con la produzione ormai ferma, l’attenzione si sposta sul futuro elettrico del brand. Il progetto chiave è la nuova GT a batteria anticipata dal concept Jaguar Type 00 (guarda la Jaguar Type 00 a Londra). Il debutto della versione di serie, inizialmente previsto nel 2025, è stato rinviato al 2026, ma l'amministratore delegato Rawdon Glover ha già dichiarato che inizieranno ad accettare ordini subito dopo il debutto e che le consegne inizieranno ''relativamente presto''.

Jaguar: la Type 00 Concept, maxi GT di lusso, presentata nel 2024

Progetto tecnologico e commerciale ambizioso

La nuova ammiraglia elettrica poggerà su un’inedita architettura Jaguar, con un’autonomia fino a 692 km e ricarica rapida capace di recuperare più di 320 km km in 15 minuti.

Le indiscrezioni parlano di una configurazione a tre motori e quasi 1.000 CV: numeri che, se confermati, renderebbero questa GT la Jaguar stradale più potente di sempre. Un nuovo capitolo che nasce dalle ceneri dell’ultima Jaguar con motore a pistoni e benzina. Voi cosa ne pensate di questa scelta tanto drastica quanto dolorosa? Riuscirà Jaguar (guarda la homepage di Jaguar Italia) a tornare agli antichi fasti? Diteci la vostra.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 24/12/2025