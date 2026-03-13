Omoda 7 plug-in hybrid vince nella prova consumi e convince nella sfida alle premium

Il SUV cinese attacca i marchi blasonati su qualità percepita e tecnologia. E dopo la prova consumi il verdetto è ancora più netto

Diciamoci la verità: negli ultimi tempi, certi marchi storici si sono un po' nascosti dietro al blasone. Tra plastiche croccanti che svettano dove l’occhio non cade proprio di rado e finiture fin troppo ''concrete'', il rischio di sentirsi un po' traditi è alto. Ed è proprio qui, in questo spazio lasciato vuoto dai nomi altisonanti, che si infila con prepotenza la Omoda 7.

Il SUV cinese non si limita a bussare alla porta del segmento: la spalanca, puntando dritto al nervo scoperto della qualità percepita. Presentandosi come un’auto che mette sul piatto materiali, tecnologia e un’attenzione al dettaglio che, fino a ieri, eravamo abituati a pretendere (e pagare caro) solo dai brand premium.

Con i suoi 4,66 metri di lunghezza, la Omoda 7 gioca la carta della praticità intelligente. Il bagagliaio da 537 litri è un ottimo biglietto da visita, ma è il pavimento completamente piatto a fare la differenza: sul divanetto posteriore si sta più comodi, e anche caricare l’ingombrante spesa del sabato o l’attrezzatura sportiva diventa un gioco da ragazzi.

Ma l’asso nella manica è sotto il cofano. La tecnologia SHS-P (Super Hybrid System - Plug-in) non è la solita minestra riscaldata. Il problema cronico delle plug-in? Quando finisce la batteria, diventano assetate. La Omoda 7 no. È quasi ''astemia'' anche a pile scariche, comportandosi meglio di molte full hybrid blasonate.

Poi, nel classico casa-ufficio, rimane una bella autonomia per muoversi a motore spento. I numeri parlano chiaro: 92 km in elettrico nel ciclo misto che diventano ben 128 km in città. Insomma, se sei un commuter, fai il pieno di notte alla presa di casa e il benzinaio resterà un lontano ricordo per settimane.

Omoda 7 SHS-P Premium, volante e strumentazione

Al volante, la prima cosa che colpisce è il silenzio. Merito del sistema ENC (Engine Noise Cancellation): in pratica, l'auto fa quello che fanno le tue cuffie Bose o Sony di ultima generazione, emettendo onde sonore opposte a quelle del motore per annullare il rumore. Risultato? Un abitacolo ovattato che sfida le ammiraglie tedesche.

La spinta è corposa, per merito dei 279 CV e dei 375 Nm di coppia, ma soprattutto è fluida. Questo perché la logica di funzionamento è quasi sempre elettrica: il motore termico lavora principalmente come generatore di corrente, intervenendo sulla trazione solo quando serve davvero tramite uno speciale cambio monomarcia.

Risultato: una guida briosa, facile e super confortevole, grazie a una progressione uniforme e continua. Lo scatto da 0 a 100 km/h in 8,4 secondi, poi, è brillante, ma è l'efficienza a lasciare a bocca aperta.

Omoda 7 SHS-P Premium, i sedili posteriori

Sul nostro percorso di prova, il MotorRing, e con le batterie ridotte al lumicino ho registrato numeri da utilitaria: 5 l/100 km in città (ovvero 20 km/l tondi), 4,2 l/100 km nei tratti extraurbani e un onestissimo 6,3 l/100 km in autostrada.

Il segreto? La gestione software che non lascia mai scendere la carica sotto il 15-20%, alzando la soglia fin quasi al 30% quando le condizioni di guida si fanno più gravose, per mantenere l’efficienza del sistema sempre al top. Ed ecco che, con un pieno di ''elettroni e benzina'', si superano i 1.200 km di autonomia. Ansia da ricarica? Cancellata.

Omoda 7 SHS-P alla prova consumi

Omoda 7 non scherza nemmeno quando si parla di listino. Si parte dai 38.900 euro della versione Pure, che ha già tutto quello che serve: guida assistita di Livello 2, frenata automatica (anche in retro), fari full LED, sedili e volante riscaldati e uno schermo da 15,6 pollici che sembra un tablet di fascia alta.

La versione Premium del nostro test, a 41.900 euro, aggiunge chicche come i sedili ventilati, l'Head-Up Display, il tetto panoramico e le telecamere a 540° (utilissime per manovrare in spazi ristretti). Per i più esigenti c'è il pacchetto Premium Pro (43.400 euro) con sedili massaggianti e parcheggio automatico o comandato da remoto.

Il punto è questo: una Toyota Rav4 (full hybrid, senza spina) attacca a oltre 44.000 euro. Una VW Tiguan plug-in viaggia sopra i 51.000 euro. E ancora non abbiamo scomodato i marchi premium per antonomasia.

Se consideri che la Omoda 7 offre interni spesso più curati e ha pure la ricarica rapida in corrente continua a 40 kW (che è all'ultimo grido tra le PHEV top, e qui ti fa recuperare l'80% dell'autonomia in 20 minuti), capirai perché in Europa più di un costruttore stia iniziando a sudare freddo. La sfida è lanciata. Scopri altri dettagli sulla Omoda 7 nella prima prova su strada.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/03/2026