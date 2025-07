Omoda 7: anticipazioni sul nuovo SUV in arrivo a novembre 2025

Scopri in anteprima il nuovo SUV Omoda 7 2025: dimensioni, interni, motori, schede tecniche complete e data di uscita in Italia

Un nuovo SUV sorge a oriente: trattasi di Omoda 7, modello di dimensioni medie che propone soluzioni e look innovativi e una meccanica ben nota e apprezzata. Anticipazioni sulle caratteristiche e sui suoi punti di forza.

Vista laterale del nuovo SUV Omoda 7

Visto di lato, il taglio della fiancata all'altezza del terzo montante richiama alla memoria la sorella minore Omoda 5 e, un po', anche Nissan Qashqai. Basta però uno sguardo alle estremità per notare che il nuovo SUV 2025 Omoda 7 punta a distinguersi con un look molto personale.

Il frontale, in particolare, spicca per lo spigolo netto - quasi tagliente - che divide il cofano dalla griglia anteriore: una griglia priva di cornice, ricavata da una superficie continua e sinuosa, che dona al SUV cinese un aspetto da auto elettrica, anche se per ora di versioni full electric non si parla.

Ai lati del fascione, le luci diurne filtrano dal fascione stesso, rinunciando a proiettori a LED in bella vista: anche questo è un bel colpo d'ala sul tema dell'originalità. Al posteriore, sono sempre le luci protagoniste, con il loro andamento a zig-zag: non a caso, quelli di Omoda le chiamano ''lightning'', ossia fulmine.

Il frontale del nuovo SUV Omoda 7

Dimensioni e interni

Lunga 4,66 m e con un bagagliaio nell'ordine dei 500 litri dichiarati, Omoda 7 è proposta unicamente in configurazione a 5 posti.

Protagonista degli interni è l'ampio display dell'infotainment: non solo per le dimensioni generose (15,6 pollici) ma anche per la sua capacità di traslare e posizionarsi al centro oppure davanti al passeggero anteriore, così da mettergli le funzioni di bordo a portata di dita.

Non mancano luci ambient a 256 colori e un sedile per il passeggero ventilato, con massaggio e con una posizione relax per guardare più comodamente i contenuti multimediali sullo schermo dell'auto.

La promessa di Omoda è che il nuovo SUV di medie dimensioni avrà poi un'insonorizzazione al top, per un ambiente ancora più rilassante.

Gli interni del nuovo SUV Omoda 7

Sotto al cofano della Omoda 7 troveremo al lancio due motorizzazioni, analoghe a quelle proposte per Jaecoo 7, entrambe con la sola trazione ateriore e il cambio automatico.

Si parte con un benzina puro, privo di elettrificazione, capace di erogare 147 CV e proposto in abbinamento una trasmissione a doppia frizione e 7 rapporti, che impiega circa 10,3 secondi per scattare da 0 a 100 km/h.

Il top dell'offerta sarà però la versione plug-in hybrid, forte di quel Super Hybrid System che abbiamo apprezzato al volante della Jaecoo 7.

Con questa motorizzazione, abbinata a una trasmissione automatica a 3 rapporti, la potenza è di ben 347 CV e consente uno ''zerocento'' in 8,5 secondi circa.

Contemporaneamente, sfugge al superbollo perché i cavalli sono in maggioranza elettrici: l'autonomia dichiarata a batterie è di 95 km e l'autonomia complessiva è di 1.250 km.

Quando arriva

Omoda 7 arriverà in Italia tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre 2025 con una dotazione che si preannuncia molto ricca. Sono 19 gli aiuti alla guida ADAS previsti per Omoda 7, che sfrutta una sensoristica di prim'ordine anche per fornire una funzione ''best in class'' di parcheggio automatico nei posteggi in parallelo.

I prezzi non sono ancora stati annunciati, ma potrebbero collocarsi leggermente al disotto delle Jaecoo 7, che oggi è a listino a 33.900 euro in versione a benzina e a 38.900 euro la plug-in.

Versione ICE a benzina Plug-In Hybrid SHS Motore 4 cilindri, 1,6 litri, benzina, turbo 4 cilindri, 1,5 litri, turbo-benzina, plug-in hybrid Potenza massima 147 CV 347 CV Coppia massima 275 Nm 525 Nm Velocità 180 km/h 180 km/h 0-100 km/h 10,3 secondi 8,5 secondi circa Autonomia - 95 km Cambio automatico a doppia frizione e 7 rapporti automatico a 3 velocità Trazione Anteriore Anteriore Dimensioni 4,66 x 1,88 x 1,67 m 4,66 x 1,88 x 1,67 m Bagagliaio n.d. da circa 500 litri

Quando arriva Omoda 7 in Italia?

Il SUV Omoda 7 arriverà in Italia tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre 2025.

Quali motorizzazioni avrà Omoda 7?

Omoda 7 sarà disponibile con due motori: un 1.6 turbo benzina da 147 CV e una versione ibrida plug-in da 347 CV.

Quanta autonomia ha Omoda 7 plug-in hybrid?

L’autonomia dichiarata in modalità elettrica è di 95 km, mentre quella complessiva arriva fino a 1.250 km.

Quanto è grande il bagagliaio di Omoda 7?

Il bagagliaio del nuovo SUV Omoda 7 ha una capienza di circa 500 litri.

Che tecnologia include l'infotainment di Omoda 7?

Omoda 7 offre un display da 15,6” che scorre in orizzontale per passare da una posizione centrale per arrivare davanti al passeggero. Ha poi luci ambient a 256 colori e sedili massaggianti.

Quali sono le dimensioni di Omoda 7?

Omoda 7 misura circa 4,66 metri in lunghezza e offre una configurazione a 5 posti.

