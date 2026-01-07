Omoda 7 è in vendita e il prezzo è "quasi" da record

Si chiama 7 ma merita il voto 8. Alla voce design, ma soprattutto per il suo squisito rapporto qualità/prezzo.
Con leggero ritardo rispetto ai pronostici, a gennaio 2026 Omoda 7 entra a listino anche in Italia e lo fa con una buona notizia.
La versione ''super'' plug-in hybrid (l'unica al momento disponibile, in attesa dell'alternativa termica a benzina), nome di battaglia Omoda 7 SHS-P, parte infatti da soli 38.900 euro. Che è esattamente la stessa cifra necessaria per Jaecoo 7 SHS-P, sua parente stretta di progetto, motorizzazioni incluse.
Omoda 7 SHS-P da 38.900 euro. Pochi
Per farsi un'idea, ecco quanto costano altri SUV ibridi alla spina di segmento C e D (generalisti, esclusi i premium).
|Prezzo
|BYD Seal U 1.5 DM-i
|da 39.800 euro
|Citroen C5 Aircross 1.6 Plug-in Hybrid
|da 42.990 euro
|Ford Kuga 2.5 PHEV
|da 44.750 euro
|Hyundai Tucson 1.6 PHEV
|da 46.450 euro
|Jaecoo 7 SHS-P
|da 38.900 euro
|Kia Sportage 1.6 PHEV
|da 45.500 euro
|MG HS 1.5 T-GDI PHEV
|da 37.990 euro
|Omoda 7 SHS-P
|da 38.900 euro
|Opel Grandland 1.6 PHEV
|da 42.500 euro
|Toyota RAV4 2.5 PHEV
|da 50.700 euro
Solo MG HS costa qualche centinaia di euro in meno, tuttavia la tecnologia Super Hybrid System - Plug-in del SUV del Gruppo Chery è più sofisticata. Ripassiamo le caratteristiche salienti:
- motore benzina 1.5 TGDi ciclo Miller 143 CV
- motore elettrico di trazione 204 CV
- motogeneratore 82 CV
- batteria Litio-Ferro-Fosfato 18,4 kWh
- 279 CV di potenza di sistema
- autonomia complessiva di oltre 1.200 km
- consumi medi omologati di 2,3 l/100 km
Omoda 7 Plug-in, fino a 1.200 km di autonomia combinata
Due allestimenti:
- Pure (38.900 euro) - cerchi in lega da 19 pollici, mancorrenti sul tetto, fari full LED anteriori e posteriori, display centrale da 15,6 pollici, quadro strumenti digitale da 8,9 pollici, Apple CarPlay e Android Auto wireless, clima bi-zona, rivestimento in tessuto ed ecopelle, sedili anteriori riscaldati, volante riscaldabile, ricarica wireless per smartphone a 50 Watt e 7 airbag.
- Premium (41.900 euro) - cerchi in lega da 20 pollici, display centrale scorrevole, head-up display, tetto panoramico, interni in ecopelle, luce ambiente multicolore estesa, sedili anteriori elettrici, ventilati e riscaldati con funzione memory lato guida, impianto audio premium Sony, portellone posteriore elettrico e telecamera panoramica a 540° con visuale sotto la carrozzeria in “trasparenza virtuale”.
Per chi desidera il massimo della tecnologia e del comfort, l’allestimento Premium può essere arricchito con il Premium Pro Pack (optional a 1.500 euro) che include assistenza al parcheggio automatico e da remoto (APA + RPA), funzione massaggio per i sedili anteriori e supporto gambe estendibile per il passeggero anteriore.
Fino al 31 gennaio 2026, ci si può mettere alla guida di Omoda 7 SHS-P Pure con un anticipo di 9.200 euro, pagando 35 rate mensili da 259 euro e una maxrata finale da 22.162 euro (TAN fisso 6,95%, TAEG 7,99%) in caso di permuta o rottamazione di un veicolo usato.
Ah già, la garanzia di 7 anni o 150.000 km e di 8 anni o 160.000 km sui componenti del sistema elettrico di trazione.