Omoda 7 è in vendita e il prezzo è "quasi" da record

Con leggero ritardo rispetto ai pronostici, a gennaio 2026 Omoda 7 entra a listino anche in Italia e lo fa con una buona notizia.

La versione ''super'' plug-in hybrid (l'unica al momento disponibile, in attesa dell'alternativa termica a benzina), nome di battaglia Omoda 7 SHS-P, parte infatti da soli 38.900 euro. Che è esattamente la stessa cifra necessaria per Jaecoo 7 SHS-P, sua parente stretta di progetto, motorizzazioni incluse.

Omoda 7 SHS-P da 38.900 euro. Pochi

Per farsi un'idea, ecco quanto costano altri SUV ibridi alla spina di segmento C e D (generalisti, esclusi i premium).

Prezzo BYD Seal U 1.5 DM-i da 39.800 euro Citroen C5 Aircross 1.6 Plug-in Hybrid da 42.990 euro Ford Kuga 2.5 PHEV da 44.750 euro Hyundai Tucson 1.6 PHEV da 46.450 euro Jaecoo 7 SHS-P da 38.900 euro Kia Sportage 1.6 PHEV da 45.500 euro MG HS 1.5 T-GDI PHEV da 37.990 euro Omoda 7 SHS-P da 38.900 euro Opel Grandland 1.6 PHEV da 42.500 euro Toyota RAV4 2.5 PHEV da 50.700 euro

Solo MG HS costa qualche centinaia di euro in meno, tuttavia la tecnologia Super Hybrid System - Plug-in del SUV del Gruppo Chery è più sofisticata. Ripassiamo le caratteristiche salienti:

motore benzina 1.5 TGDi ciclo Miller 143 CV

ciclo Miller 143 CV motore elettrico di trazione 204 CV

motogeneratore 82 CV

batteria Litio-Ferro-Fosfato 18,4 kWh

279 CV di potenza di sistema

di potenza di sistema autonomia complessiva di oltre 1.200 km

consumi medi omologati di 2,3 l/100 km



Omoda 7 Plug-in, fino a 1.200 km di autonomia combinata

Due allestimenti:

Pure ( 38.900 euro ) - cerchi in lega da 19 pollici, mancorrenti sul tetto, fari full LED anteriori e posteriori, display centrale da 15,6 pollici, quadro strumenti digitale da 8,9 pollici, Apple CarPlay e Android Auto wireless, clima bi-zona, rivestimento in tessuto ed ecopelle, sedili anteriori riscaldati, volante riscaldabile, ricarica wireless per smartphone a 50 Watt e 7 airbag.



( ) - cerchi in lega da 19 pollici, mancorrenti sul tetto, fari full LED anteriori e posteriori, display centrale da 15,6 pollici, quadro strumenti digitale da 8,9 pollici, Apple CarPlay e Android Auto wireless, clima bi-zona, rivestimento in tessuto ed ecopelle, sedili anteriori riscaldati, volante riscaldabile, ricarica wireless per smartphone a 50 Watt e 7 airbag. Premium (41.900 euro) - cerchi in lega da 20 pollici, display centrale scorrevole, head-up display, tetto panoramico, interni in ecopelle, luce ambiente multicolore estesa, sedili anteriori elettrici, ventilati e riscaldati con funzione memory lato guida, impianto audio premium Sony, portellone posteriore elettrico e telecamera panoramica a 540° con visuale sotto la carrozzeria in “trasparenza virtuale”.



Gli interni di Omoda 7

Per chi desidera il massimo della tecnologia e del comfort, l’allestimento Premium può essere arricchito con il Premium Pro Pack (optional a 1.500 euro) che include assistenza al parcheggio automatico e da remoto (APA + RPA), funzione massaggio per i sedili anteriori e supporto gambe estendibile per il passeggero anteriore.

Fino al 31 gennaio 2026, ci si può mettere alla guida di Omoda 7 SHS-P Pure con un anticipo di 9.200 euro, pagando 35 rate mensili da 259 euro e una maxrata finale da 22.162 euro (TAN fisso 6,95%, TAEG 7,99%) in caso di permuta o rottamazione di un veicolo usato.

Ah già, la garanzia di 7 anni o 150.000 km e di 8 anni o 160.000 km sui componenti del sistema elettrico di trazione.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 07/01/2026