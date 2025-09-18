Jaecoo 8 SHS: svelato il nuovo maxi SUV plug-in hybrid. Ecco cosa sappiamo già

Si mostra in anteprima la nuova Jaecoo 8 SHS-P, ammiraglia della gamma. Un SUV plug-in hybrid di grandi dimensioni con trazione integrale e autonomia elettrica che potrebbe aggirarsi sui 145 km. Ecco che cosa sappiamo già, tra informazioni ufficiali e rumors.

Jaecoo 8 è un nuovo SUV con motore plug-in hybrid

Dimensioni e abitacolo

Le misure sono importanti: 4,82 metri di lunghezza, 1,93 di larghezza e 1,71 m di altezza, con un passo da 2,82 metri che preannuncia un'abitabilità generosa. Dentro ha fino a 7 posti e un bagagliaio che, reclinati i sedili, arriva a 2.021 litri.

A bordo, l'ambizione è quella di creare un ambiente dalle suggestioni premium, con vetri insonorizzati (per lasciar fuori i rumori della plebaglia) e una dotazione di tutto rispetto.

Infatti ci sono clima multizona, impianto audio Sony a 14 speaker e luci ambient d'ordinanza. Ma soprattutto spiccano i sedili in pelle nappa e il doppio display curvo da 12,3 pollici.

Per la sicurezza ci sono poi 10 airbag e ben 19 aiuti alla guida (ADAS) di ultima generazione. Oltre a una struttura rinforzata con oltre l’85% di acciai ad alta resistenza che, come nel caso della sorella Jaecoo 7 e delle cugine Omoda 5 e Omoda 9, potrebbe valere anche a Jaecoo 8 le ambite 5 stelle ai crash test EuroNCAP.

Jaecoo 8 SHS, la plancia

Motore e prestazioni

Sotto il cofano lavora il sistema Super Hybrid System già visto su Omoda 9: motore 1.5 TGDI ad alta efficienza (oltre 44,5%), due motori elettrici davanti, uno dietro e cambio DHT a tre rapporti.

Alla Omoda 9 questo schema porta 536 CV, 0-100 km/h in 4,9 secondi e autonomia elettrica di 145 km. Quanto a Jaecoo 8, i dati ufficiali non ci sono ancora, ma i rumors parlano di oltre 600 CV complessivi.

Linee pulite ed eleganti per Jaecoo 8, lungo 4,82 m

Tecnica da fuoristrada

La Jaecoo 8 non rinuncia alle doti off-road. Il sistema ARDIS con trazione integrale e Torque Vectoring, scarica ''fino a 1.800 Nm alle ruote posteriori'', dice Jaecoo.

Un dato che lascia il tempo che trova, va detto, visto che poi le ruote posteriori non ce la faranno mai a scaricare 1.800 Nm a terrra: a meno che non ci pensi il traction control a tagliare la potenza per portarla a livelli più umani.

Le sospensioni attive CDC, controllate da 15 sensori, regolano l’assetto in tempo reale, bilanciando comfort e stabilità. La nuova Jaecoo 8 è attesa da noi entro marzo 2026. Prezzi? Ancora top secret.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 18/09/2025