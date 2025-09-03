Sorpresa! Jaecoo 5 costa molto meno del previsto. I prezzi

Quando ve l'abbiamo descritta in tutti i particolari, di Jaecoo 5 non conoscevamo con precisione il prezzo, che comunque era stato annunciato ''inferiore a 30.000 euro''. Ebbene, ora la casa cinese svela allestimenti e listino del suo nuovo SUV compatto e - sorpresa! - si parte da molto meno del previsto: Jaecoo 5 attacca a 27.500 euro. Di seguito tutti i dettagli.

Due anime: termica ed elettrica

Jaecoo 5 arriva a settembre con due motorizzazioni: a benzina ed elettrica. A queste seguirà una versione equpaggiata con il sistema Super Hybrid System della Omoda 5 SHS full hybrid che abbiamo provato in Cina. Di seguito le caratteristiche delle vare versioni:

Jaecoo 5 a benzina : motore 1.6 TGDi da 147 CV e 275 Nm, abbinato al cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti e trazione anteriore .

Jaecoo 5 elettrica (EV) : motore da 211 CV con batteria da 60,9 kWh e autonomia fino a 402 km (WLTP).

Jaecoo 5 SHS (2026): motore full hybrd da 224 CV e 295 Nm con trasmissione automatica di serie.

Allestimenti e dotazioni

La gamma a benzina parte dall’allestimento Pure, con infotainment da 13,2”, cruscotto digitale da 8,8”, Apple CarPlay e Android Auto wireless, retrocamera, prese USB-A e C, predisposizione gancio traino e soprattutto 17 sistemi ADAS con guida assistita di livello 2.

Il top di gamma Exclusive, per 3.000 euro in più, aggiunge fari full LED, sedili in eco-pelle regolabili elettricamente, riscaldati e ventilati, volante riscaldabile, illuminazione ambientale multicolore, audio Sony con 14 altoparlanti, tetto panoramico fisso, portellone elettrico e ricarica wireless da 50 Watt.

La Jaecoo 5 EV elettrica attacca a 35.500 euro e fin dall'allestimento base ha in più la connettvità con WiFi a bordo e aggornamenti OTA, il navigatore integrato, il vano anterore per i cavi di ricarica ''frunk'' e l'app dedicata per gestire ricarica, climatizzazione e altre funzioni da remoto.

Cinque le colorazioni: Snowy White, Alpine Green, Canyon Black, Glacier Blue e Zircon Gray. La garanzia copre 7 anni o 150.000 km su tutte le versioni. Per la EV, i componenti ad alta tensione sono coperti per 8 anni o 160.000 km.

Jaecoo 5 in sintesi: design e interni

Look robusto da SUV, design pulito, sbalzi corti e fari full LED, Jaecoo 5 ha interni rivestiti in eco-pelle atossica e pet-friendly, certificata dall'ente tedesco TÜV.

Il tetto panoramico è da ben 1,45 m² e il bagagliaio offre 480 litri di capacità, prima di reclinare i sedili posterori. E poi ci sono oltre 35 vani portaoggetti sparsi nell’abitacolo, materiali resistenti ai graffi e superfici facili da pulire. Un'auto pensata per le famiglie e decisamente adatta al trasporto di animali.