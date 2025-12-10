SUV cinesi per professionisti e partita IVA: Jaecoo 7 e Omoda 9 diventano autocarro N1

- 19/05/25 - Jaecoo 7 SHS, guarda il video del test di resistenza, coi consumi reali
I cinesi di OMODA & JAECOO annunciano l’avvio della possibilità di omologazione come autocarro (categoria N1) per i modelli Jaecoo 7, nelle versioni a benzina 2WD e Super Hybrid, e Omoda 9 Super Hybrid (qui la prova di Omoda 9).
Una nuova soluzione pensata per professionisti e aziende che desiderano unire la versatilità dei SUV alle agevolazioni fiscali previste per i beni strumentali.
OMODA & JAECOO: il brand giapponese propone JAECOO 7 omologato autocarro N1
Kit di trasformazione già in vendita
La trasformazione, già disponibile, è possibile grazie al kit omologato GreenKar (ASV S.r.l.), installabile in circa 30 minuti presso le officine della rete ufficiale OMODA & JAECOO Italia, senza alterare la configurazione interna del veicolo: restano infatti invariati il piano di carico e il numero di posti a sedere.
Modelli coinvolti e tempistiche
• Jaecoo 7 ICE 2WD Select
• Jaecoo 7 Super Hybrid – tutti gli allestimenti
• Omoda 9 Super Hybrid – tutti gli allestimenti
OMODA & JAECOO: anche lo sport utility ibrido OMODA 9 può essere omologato autocarro N1
Benefici fiscali e requisiti
L’omologazione N1 rende i veicoli beni strumentali con conseguente accesso alle agevolazioni fiscali per i titolari di partita IVA. Il kit è approvato dal Ministero dei Trasporti, conforme agli standard ISO e rispetta il rapporto tecnico potenza/portata inferiore a 180 kW/t, come richiesto per la detraibilità.
OMODA & JAECOO: il prezzo della trasformazione autocarro N1 è di 1.500 euro + IVA
Costi e modalità di installazione
Il kit è acquistabile direttamente in concessionaria che provvederà all’installazione al prezzo consigliato di € 1.500 + IVA. Il veicolo potrà essere eventualmente riportato alla configurazione originale M1 (autovettura per trasporto persone) senza penalizzazioni.
Un’offerta di mobilità ampliata
Con questa nuova possibilità, OMODA & JAECOO (guarda la homepage di OMODA & JAECOO) amplia ulteriormente la propria offerta rivolta al mondo professionale, confermando la visione di un marchio che sa adattarsi alle esigenze di una mobilità intelligente, sostenibile e versatile. Un’opportunità concreta per unire efficienza, prestazioni e vantaggi fiscali. Professionisti e partite IVA, cosa ne pensate di questa opportunità? Fatecelo sapere.