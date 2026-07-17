Carburanti

In arrivo benzina 100% rinnovabile da BMW, Toyota, Repsol e Bosch

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10 fa - Benzina 100% rinnovabile: il progetto di BMW, Toyota, Repsol e Bosch

Al via in Spagna il test di BMW, Toyota, Repsol e Bosch sulla benzina 100% rinnovabile, che può salvare i motori termici
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Oltre all'elettrico, c'è chi insiste a cercare strade alternative altrettanto valide per abbattere l'impatto ambientale delle auto. In Spagna è appena partito un progetto pilota della durata di sei mesi che vede collaborare quattro pesi massimi del settore: BMW Group, Toyota Motor Europe, Bosch e Repsol. L'obiettivo è concreto: dimostrare che i motori termici tradizionali possono circolare a emissioni ridotte quasi a zero, senza bisogno di stravolgere le auto che già guidiamo o le infrastrutture attuali.

Venti auto e un passaporto digitale per il carburante

Il test sul campo non si affida a simulazioni al computer, ma a una flotta reale di circa venti vetture fornite da BMW e Toyota (comprese alcune Lexus). Sotto il cofano non ci sono modifiche meccaniche: le auto vengono alimentate con la Nexa 95, una benzina 100% rinnovabile prodotta da Repsol e già distribuita in alcune stazioni di servizio pubbliche sul territorio spagnolo.

Per garantire la massima trasparenza e tracciabilità, entra in gioco la tecnologia di Bosch chiamata Digital Fuel Twin. Si tratta di un sistema digitale che incrocia i dati dei rifornimenti, della pompa e del veicolo stesso, certificando che l'intera filiera utilizzi solo carburante ecologico dal produttore al serbatoio. Dai vertici di BMW fanno sapere che raccogliere questi dati reali sarà fondamentale per capire come continuare a offrire la motorizzazione più efficiente ai clienti di tutto il mondo.

Si chiama Nexa 95 la benzina 100% rinnovabile del test di BMW, Toyota, Repsol e Bosch

Zero modifiche a motori e stazioni di servizio

La vera forza di questo approccio sta nella sua scalabilità immediata. Non devi aspettare la nascita di nuove reti di ricarica o l'adeguamento delle officine: i carburanti rinnovabili di questo tipo sono definiti drop-in, il che significa che puoi versarli direttamente nel serbatoio della tua attuale auto a benzina.

La Nexa 95 di Repsol viene prodotta partendo da residui organici e rifiuti, rispettando i severi criteri di sostenibilità imposti dalla direttiva europea RED. Secondo i tecnici di Repsol, questa soluzione permette di ridurre le emissioni di gas serra in modo drastico rispetto ai carburanti fossili tradizionali, lasciando al consumatore una libertà di scelta più ampia e sfruttando al massimo gli investimenti industriali già esistenti.

Il ruolo della neutralità tecnologica in Europa

I sei mesi di sperimentazione in Spagna non serviranno solo a raccogliere dati tecnici, ma avranno anche un forte valore politico. L'Unione Europea è attualmente concentrata quasi del tutto sull'elettrificazione, ma questo progetto vuole dimostrare a Bruxelles che la neutralità tecnologica è una strada necessaria.

Da parte di Toyota si fa notare un rischio reale: l'obiettivo del 100% di auto nuove a zero emissioni entro il 2035 potrebbe non essere raggiungibile allo stesso modo in tutti i Paesi europei.

In quest'ottica, i carburanti alternativi – specialmente se abbinati a motori ibridi e plug-in – possono colmare il divario normativo, offrendo un aiuto immediato per pulire l'aria sia per i modelli di ultima generazione sia per l'enorme parco circolante di auto usate che continuerà a viaggiare sulle nostre strade ancora per molti anni. Che di fatto rappresenta la maggioranza dei veicoli su strada. 

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Emanuele Colombo
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.

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