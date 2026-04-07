Convertire l’auto a GPL o metano contro il caro carburanti: le cose da sapere

Guardare il totem del benzinaio oggi, coi prezzi di benzina e gasolio sempre più alti, richiede una certa dose di coraggio. Se stai pensando di regalare alla tua auto una seconda vita a gas per alleggerire le spese, non sei solo. Del resto, nel momento in cui scrivo, il GPL si vende a 0,8 euro al litro, il metano è a 1,6, contro circa 1,8 euro della ''verde'' e 2,15 del diesel.

Nel 2026, la tecnologia degli impianti ha raggiunto una maturità impressionante e la rete di rifornimento italiana è tra le migliori d'Europa. Ma attenzione: non è tutto rose e fiori e... pieno a venti euro. Bisogna conoscere bene le regole del gioco, specialmente se la tua auto è ancora fresca di concessionaria.

L'insegna di un distributore di GPL e metano

GPL vs Metano: i numeri del 2026

Dimentica i vecchi pregiudizi sulla scarsità di pompe. Oggi la situazione è cambiata radicalmente. Il GPL (Gas di Petrolio Liquefatto) è il re della capillarità. In Italia contiamo oltre 4.500 stazioni.

Trovare un distributore è facile quasi quanto trovare un bar che faccia un buon caffè. Il risparmio? Siamo nell'ordine del 45-50% rispetto alla benzina, anche tenendo conto del fatto che a GPL l'auto consuma tra il 15 e il 30% in più che nella marcia a benzina.

Anche la rete del metano è cresciuta tantissimo, superando i 1.600 impianti. La vera rivoluzione del 2026 è il Biometano, che permette di viaggiare con un carburante quasi neutro dal punto di vista della CO2 usando gli scarti agricoli. Il risparmio qui tocca punte del 40%.

Da notare che con il serbatoio a ciambella del GPL non perdi spazio nel bagagliaio, mentre le bombole cilindriche del metano possono più facilmente penalizzare il volume. Il problema non sussiste nelle auto che questi impianti li montano di serie e i relativi serbatoi sono integrati sotto il vano di carico.

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Il problema del rifornimento

Il problema principale nei rifornimenti rimane quello del self-service, che in Italia per il GPL è pressoché inesistente o quasi (mentre è diffuso all'estero). Niente rifornimento di notte e nei festivi, insomma.

La situazione cambia se hai un'auto a metano moderna: grazie a una legge del 2019, oggi puoi fare rifornimento da solo in molte stazioni anche di notte, grazie ai sistemi di abilitazione digitale (i-MS).

Valigie in mano: viaggiare all'estero

Varchi il confine? Il ''bocchettone'' italiano potrebbe non bastare. Per il GPL servono adattatori. Esistono quattro standard (Dish, ACME, Bayonet e Euroconnector). Compra un kit universale online: costa attorno ai 50 euro.

Per il metano lo standard europeo è l'NGV1. Molte auto lo hanno già, ma se la tua ha l'attacco italiano ''grosso'', ti serve l'adattatore specifico (circa 70 euro).

Il dilemma dei parcheggi

Qualche problema si incontra nei parcheggi multipiano e, talvolta, sui traghetti. Le auto a GPL puoi parcheggiare nei garage solo fino al primo piano interrato. Nessun limite, invece, per le auto a metano, perché il metano, essendo leggero, si disperde verso l'alto.

La manutenzione: scadenze da non saltare

Per metano e GPL è prevista una manutenzione più onerosa rispetto a benzina e diesel, sia in termini economici sia di tempo. La sicurezza ha scadenze precise e non ammette deroghe.

Per il GPL, il serbatoio dura 10 anni, dopodiché va sostituito: il costo a ricambio si aggira sui 300 euro, a cui si somma la manodopera per l'intervento. Durante i tagliandi normali si cambiano solo i filtri dedicati.

Nel caso del metano, se la tua auto è moderna (omologazione internazionale R110), il collaudo delle bombole va fatto ogni 4 anni. Se invece hai un impianto più datato (nazionale DGM), la scadenza è ogni 5 anni. La sostituzione obbligatoria è prevista dopo 20 anni (15 anni se le bombole sono in composito).

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Il bivio della garanzia: occhio al contratto

Qui serve fare massima attenzione, perché un risparmio alla pompa può trasformarsi in una batosta in officina se non leggi le clausole piccole.

Se compri un'auto che nasce già con l'impianto bi-fuel di fabbrica (pensa a Dacia, Kia o i modelli del Gruppo VW), sei in una botte di ferro. La garanzia ufficiale della Casa madre copre tutto: dal motore agli iniettori del gas. Se qualcosa si rompe, ne risponde il concessionario.

Se invece decidi di trasformare la tua auto a benzina dopo l'acquisto, con un kit aftermarket, la situazione si complica. La garanzia originale della Casa sulla parte meccanica del motore decade quasi sempre sulle parti interessate alla trasformazione (testata, valvole, sistema di alimentazione, centralina).

L'installatore dell'impianto ti darà una garanzia (solitamente di 2 anni) sui componenti del kit gas, ma se dovesse sorgere un problema alle valvole o ai pistoni, la Casa madre - quasi certamente - se ne laverebbe le mani.

Il consiglio: se la tua auto è nuova, verifica se l'installatore del kit offre una polizza assicurativa integrativa che copra i danni al motore non riconosciuti dal costruttore. Costa qualcosa in più, ma potrebbe salvarti il portafoglio.

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Il verdetto

Vale la pena? Se percorri più di 15.000 km all'anno, la risposta è un sì convinto. L'investimento iniziale si ripaga in fretta e il piacere di fare il pieno con cifre che non sembrano rate del mutuo è impagabile. Ma se l'auto è nuova, valuta bene il fattore garanzia prima di firmare.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/04/2026