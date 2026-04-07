Caro carburante

Prezzi carburanti sempre più su, gli aumenti si sono mangiati il taglio delle accise per il diesel

Avatar di Filippo Vendrame, il 07/04/26

50 minuti fa - Il diesel corre verso nuovi massimi mentre il taglio delle accise non basta a frenare gli aumenti

Senza il taglio delle accise, il prezzo medio del diesel sfiorerebbe quota 2,4 euro al litro

La situazione si fa sempre più difficile, con la corsa al rialzo dei prezzi di benzina e diesel che continua senza tregua. In particolare, i continui aumenti del gasolio hanno fatto svanire i vantaggi del taglio sulle accise. In pratica, il prezzo medio del diesel ha superato il picco del 19 marzo. Taglio delle accise che è stato rinnovato fino al primo maggio ma se non ci sarà un'inversione di tendenza, il prossimo mese potrebbe arrivare una vera e propria stangata sui carburanti. Già nella situazione attuale, il prezzo medio del diesel arriverebbe a sfiorare quota 2,4 euro al litro.

Insomma, una scenario sempre più critico la cui evoluzione dipenderà essenzialmente dall'andamento della crisi in Iran.

Carburanti

Quanto costa oggi un pieno di benzina e diesel?

Venendo agli ultimi dati di oggi martedì 7 aprile 2026, elaborati da Staffetta Quotidiana e riportati da Adnkronos, sulla base dei prezzi all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy, la benzina self service è arrivata a 1,782 euro a litro (+24 millesimi rispetto a venerdì, compagnie 1,785, pompe bianche 1,776). Passiamo al diesel self service salito a quota 2,141 euro al litro (+57, compagnie 2,143, pompe bianche 2,137). Per quanto riguarda il servito, benzina a 1,915 euro al litro (+22, compagnie 1,953, pompe bianche 1,844), diesel servito a 2,263 euro al litro (+48, compagnie 2,296, pompe bianche 2,202), Gpl servito a 0,779 euro al litro (+80, compagnie 0,784, pompe bianche 0,773), metano servito a 1,588 euro al kg (+23, compagnie 1,602, pompe bianche 1,577) e Gnl 1,510 euro al kg (+132, compagnie 1,513 euro al kg, pompe bianche 1,507 euro al kg).

E in autostrada com'è la situazione? Secondo dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio self service è di 1,816 euro al litro per la benzina e 2,158 euro al litro per il gasolio.

Fonte: Adnkronos

Immagine di freepik

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 07/04/2026
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