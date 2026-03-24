Prezzi benzina e diesel sempre più cari? Ecco le app per spendere meno al distributore

Lo scoppio della guerra in Iran ha fatto schizzare in alto le quotazioni internazionali del petrolio. Come conseguenza, i prezzi di benzina e diesel hanno iniziato a correre verso l'alto, tanto che il Governo ha dovuto intervenire con un decreto che prevede il taglio delle accise di 25 centesimi di euro al litro ma solo per 20 giorni. Con il caro carburante che pesa sempre di più sul budget delle famiglie, possiamo provare a sfruttare la tecnologia per cercare i distributori più convenienti con l'obiettivo di risparmiare un po' sul pieno. Del resto, praticamente tutti hanno in tasca uno smartphone che permette di accedere a strumenti che possono risultare davvero utili anche in queste situazioni.

Infatti, si possono trovare facilmente app che aiutano a trovare il modo per risparmiare un po' sul pieno, confrontando i prezzi dei vari distributori all'interno di una determinata zona. Quali sono? Vediamo di fare qualche esempio.

App per risparmiare sul pieno di benzina e diesel

Partiamo da Google Maps che non ha certo bisogno di tante presentazioni e che troviamo preinstallata sui dispositivi Android. App che oggi fa molto di più che mostrarci le mappe delle zone o guidarci a destinazione sfruttando la funzione di navigazione. Infatti, include molteplici punti di interesse nel suo database tra cui i distributori di carburante. Cliccando quindi su ''Benzinai'' si potranno visualizzare sulla mappa le stazioni di servizio presenti visino alla propria posizione con tanto di indicazione sui prezzi dei carburanti. Cliccando si possono avere maggiori informazioni e soprattutto scoprire quando è stato fatto l'ultimo aggiornamento sui prezzi. Le stesse indicazioni si possono trovare su Waze; sarà sufficiente selezionare ''Carburanti'' toccando la voce ''Dove andiamo'' in basso sull'interfaccia dell'app. Anche in questo caso cliccando su ogni stazione di servizio indicata si potrà visualizzare un approfondimento sui prezzi dei carburanti.

App Prezzi Benzina

Tra le più note app dedicate ai carburanti c'è Prezzi Benzina disponibile sia per Android e sia per iOS. Il nome dice già tutto e all'interno dell'app, una volta scelto di quali carburanti vedere i prezzi, la mappa mostrerà le stazioni di servizio vicine alla propria posizione. Cliccandoci, troveremo diverse informazioni tra cui i prezzi dei carburanti disponibili, l'ultima volta che sono stati aggiornati, l'indirizzo, le modalità di pagamento ed i recapiti telefonici. Curiosità, gli utenti possono contribuire segnalando l'aggiornamento dei prezzi.

Google Maps: Android - iOS

Waze: Android - iOS

Prezzi benzina: Android - iOS

Altre app utili

Nel Play Store e nell'App Store si possono trovare diverse altre app simili a quelle già menzionate che fanno un po' tutte sempre la stessa cosa e cioè segnalare i prezzi dei carburanti, in alcuni casi anche in altri Paesi europei, utile se si deve affrontare un viaggio in auto. Quali sono queste app? Eccone alcune.

Osservaprezzi Carburanti

Non possiamo non ricordare che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy mette a disposizione un sito web dove è possibile consultare in tempo reale i prezzi dei carburanti praticati presso gli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, come comunicati dagli esercenti. Cliccando su ''Ricerca Impianti'' sarà possibile individuare i prezzi delle stazioni di servizio più vicine a una determinata zona.

Immagine di copertina generata con AI.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 28/03/2026