Prezzi benzina e diesel, aumenti continui: si riduce l'effetto del taglio delle accise

La corsa delle quotazioni petrolifere sui mercati internazionali non si ferma, con un barile di petrolio che costa sempre di più. Di conseguenza, i prezzi alla pompa di benzina e diesel continuano a salire e si stanno ''mangiando'' una parte della riduzione portata dal taglio delle accise praticato dal Governo, tanto che c'è chi chiede un ulteriore intervento. Infatti, il diesel sta nuovamente arrivando alla soglia psicologica dei 2 euro al litro in modalità self service. Insomma, uno scenario che continua ad essere molto delicato. Il taglio delle accise di 25 centesimi al litro, tra l'altro per soli 20 giorni, sta avendo un effetto temporaneo visto che i prezzi dei carburanti continuano a salire. Chiaramente come evolverà la situazione dipenderà dall'andamento della guerra in Iran.

Quanto costa un pieno di benzina e diesel?

Andiamo quindi a vedere l'attuale situazione come raccontato da Ansa che riporta l'elaborazione dei prezzi dei carburanti effettuata da Staffetta Quotidiana. Sulla base delle medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la benzina self service si è attestata a quota 1,719 euro al litro (+4 millesimi, compagnie 1,711, pompe bianche 1,733), mentre il diesel self service a 1,979 euro al litro (+11, compagnie 1,977, pompe bianche 1,984).

Carburanti

Passando invece al servito, il prezzo medio della benzina si è attestato a quota 1,855 euro al litro (+2, compagnie 1,880, pompe bianche 1,806) con il diesel servito a 2,111 euro al litro (+8, compagnie 2,141, pompe bianche 2,054). Venendo agli altri carburanti, il Gpl servito è a 0,665 euro al litro (-1, compagnie 0,671, pompe bianche 0,659), il metano servito a 1,530 euro al kg (+3, compagnie 1,530, pompe bianche 1,529) e il Gnl a 1,245 euro al kg (+2, compagnie 1,252 euro al kg, pompe bianche 1,240 euro al kg).

E nelle autostrade, invece, a che punto siamo? Cioè, quali sono i prezzi medi dei carburanti? Benzina self service 1,782 euro al litro (servito 2,028 euro al litro), diesel self service 2,045 euro al litro (servito 2,295 euro al litro), Gpl 0,776 euro al litro, metano 1,549 euro al kg e Gnl 1,310 euro al kg. I prossimi giorni saranno molto delicati. Se le quotazioni petrolifere continueranno ad aumentare, la corsa dei prezzi dei carburanti non terminerà e il ''bonus'' del taglio delle accise andrà del tutto perso.

Fonte: Ansa

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 23/03/2026