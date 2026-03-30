Perché la benzina è esaurita in tanti distributori? Cosa sta per succedere?

Benzina e diesel esauriti? Scopri i veri motivi per cui molti distributori sono a secco e cosa succederà nei prossimi giorni

Negli ultimi giorni l'abbiamo visto in tante stazioni di servizio: un cartello con scritto a pennarello ''benzina esaurita'' o, peggio, la luce spenta sul totem dei prezzi. Un’immagine che non vedevamo da tempo e che è tornata a farsi prepotente da Nord a Sud.

Ma calma i bollenti spiriti (e il tuo serbatoio). Prima di farti prendere dal panico e correre a riempire le taniche che hai in garage, prova a capire cosa sta succedendo davvero. Perché, come spesso accade nel mondo dell’automotive, la verità sta nel mezzo tra la geopolitica e un banale problema di logistica.

La miccia: lo sconto che ha svuotato le cisterne

Tutto è iniziato con il decreto del 23 marzo 2026. Il Governo, stretto tra il Brent che balla sopra i 110 dollari e la crisi nello Stretto di Hormuz, ha deciso di tagliare le accise di circa 25 centesimi (per la precisione 24,4 centesimi tra accise e IVA).

Una boccata d’ossigeno? Sulla carta sì. Nella pratica, ha innescato quella che gli psicologi chiamano panic buying e che tu, probabilmente, chiami ''corsa al risparmio''.

Il problema è che la distribuzione non è un rubinetto infinito. Secondo i dati dell’Osservatorio del Ministero, solo il 60% dei distributori ha recepito immediatamente il taglio, mentre una fetta non trascurabile ha inizialmente mantenuto i prezzi alti per smaltire scorte acquistate a prezzo pieno. Risultato? Ti sei fiondato — insieme a migliaia di altri automobilisti — su quel 60% di pompe, per così dire, ''oneste''.

Rifornimento benzina

Logistica al limite: perché le pompe rimangono a secco

Qui entra in gioco il fattore tecnico. Un distributore medio ha cisterne che tengono tra i 15.000 e i 30.000 litri. In condizioni normali, i rifornimenti con le autobotti sono programmati con precisione chirurgica. Ma se la domanda raddoppia in 48 ore perché vuoi approfittare del prezzo calmierato prima di un eventuale nuovo rialzo, il sistema va in corto.

Le autobotti non bastano, i tempi di ri-approvvigionamento si allungano e il gestore, suo malgrado, deve tirare giù la serranda. Non manca il petrolio in Italia – le nostre scorte strategiche coprono almeno 90 giorni – mancano i camion per portarlo ovunque e nello stesso momento.

Il paradosso del Diesel e la speculazione

Non giriamoci intorno: c’è anche chi ci marcia. Mentre il Brent mostra segnali di instabilità, alla pompa abbiamo assistito a un sorpasso storico: il gasolio costa più della benzina, toccando in alcune zone critiche come Milano o Cuneo punte di 2,7 euro al litro.

Questo accade perché le raffinerie europee sono in affanno nel sostituire il prodotto finito che solitamente arrivava via mare, ora rallentato dalle tensioni internazionali.

È la ''giungla dei prezzi'': il taglio delle accise è stato, in molti casi, letteralmente mangiato dai rincari dei listini delle compagnie. Se devi andare al lavoro ogni mattina, le denunce del Codacons ti servono a poco se il pieno ti costa quanto una cena fuori per due.

App Prezzi Benzina

Cosa sta per succedere? Le previsioni per aprile 2026

Cosa devi aspettarti per i prossimi giorni? Ecco i tre punti fermi per orientarti. Passata la fiammata iniziale di acquisti compulsivi, la logistica tornerà a regime. I cartelli ''esaurito'' inizieranno a sparire entro la fine della settimana, man mano che le cisterne verranno reintegrate con i nuovi ritmi.

Il Governo ha poi promesso verifiche a tappeto tramite ''Mister Prezzi'' per sanzionare chi non ha applicato il taglio o chi dichiara il prodotto esaurito per speculare sui rialzi del giorno dopo.

Non aspettarti miracoli, però. Lo sconto sulle accise è un cerotto su una ferita profonda; finché la crisi in Medio Oriente non darà tregua, il prezzo industriale rimarrà elevato e volatile.

Il mio consiglio? Non fare la corsa al pieno se hai ancora metà serbatoio. Alimentare la psicosi serve solo a svuotare le pompe e a far alzare i prezzi a chi specula sulla tua paura.

Usa le app per monitorare i prezzi della tua zona e scegli con intelligenza. La benzina c'è, è solo finita nel posto sbagliato: tutta insieme nello stesso distributore. E leggi le ultime news sui biocarburanti, se ti interessa scoprire un modo per promuovere l'indipendenza energetica.

Immagine di copertina generata con A.I.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 30/03/2026