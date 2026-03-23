Ritorno al Futuro, senza benzina. Austerity 2.0 tra IEA e 1973

C’è un sottile piacere perverso, nel vedere la Storia che s'incanta come un vecchio vinile graffiato. Nel 1973 avevamo i pantaloni a zampa e le domeniche a piedi perché l’OPEC aveva chiuso i rubinetti. Oggi, nel 2026, abbiamo l’intelligenza artificiale e le auto che leggono il pensiero, ma siamo di nuovo lì: a fissare lo Stretto di Hormuz con l'ansia di chi ha la spia della riserva accesa nell'anima.
L’ultimo rapporto IEA del quale hai sicuramente sentito parlare è un bignami di nostalgia coatta. Il petrolio ha sfondato i 100 dollari e la soluzione proposta è un meraviglioso ''indietro tutta'' che sa di naftalina. Ecco i 10 comandamenti della nuova penitenza energetica, riletti col filtro del ''ridere per non piangere''.
Smart working ovunque
Se puoi fatturare dal divano, non osare toccare la chiave d'accensione. La scrivania è la tua nuova cella di isolamento termico.
Rallenta, o perdi tutto
Abbassare i limiti autostradali di almeno 10 km/h. Il nuovo brivido della velocità è fissare il cruise control sui 120, mentre un ciclista urbano ti guarda con superiorità morale.
W il bus
Abbandonate il vostro abitacolo in pelle pieno di profumi per la promessa di un’ascella pezzata sul tram delle 8:00.
Targhe alterne
Il ritorno dei numeri romani nelle grandi città. Se la tua targa è dispari e il calendario dice pari, riscopri il piacere di camminare.
Car sharing e guida eco
Caricate tre sconosciuti in auto e guidate come se aveste un uovo sotto l'acceleratore. La noia è il miglior risparmio.
Logistica a dieta
Manutenzione maniacale e carichi ottimizzati per i furgoni. Il corriere ora corre meno di te.
GPL, ma solo per la pasta
Se la tua auto è bi-fuel, vai a benzina. Il gas serve per far bollire i rigatoni, non per andare a fare l'aperitivo (lo dice davvero il punto 7!).
Niente voli
Il viaggio di lavoro diventa una mail. Se proprio devi spostarti, usa il treno o la telepatia.
Cucina elettrica
Addio fiammella blu. L'IEA suggerisce il passaggio all'induzione per salvare le ultime gocce di propano.
Industria flessibile
Le fabbriche devono switchare i feedstocks chimici e fare manutenzione ora. Praticamente: chiudete tutto finché non passa la bufera.
Il paradosso del progresso
L'ironia amara è tutta qui: abbiamo passato cinquant'anni a progettare motori da fantascienza, per poi ritrovarci a discutere se sia meglio usare il gas per la Panda o per la caldaia. Nel '73 l’Austerity fu uno shock che ci insegnò la fragilità del miracolo economico. Nel 2026 è la conferma che, nonostante i proclami green, siamo ancora tutti appesi a un filo di nylon che passa per un braccio di mare largo quanto un sospiro.