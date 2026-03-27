Prezzi benzina e diesel ancora più su: per il Mimit incrementi più contenuti tra i grandi Paesi europei

I prezzi di benzina e diesel continuano a salire a causa della guerra in Iran che ha fatto schizzare in alto le quotazioni intenzionali del petrolio. Una crisi energetica che ha portato il Governo a tagliare le accise sui carburanti di 25 centesimi di euro al litro anche se con ''scadenza'', nel senso che lo ''sconto'' durerà 20 giorni e una settimana è già passata. Purtroppo, alla pompa i prezzi continuano a salire, con il diesel che in autostrada è già arrivato in media a oltre 2,1 euro al litro. Di questo passo, il bonus dato dalle accise sarà mangiato dai continui aumenti dei listini. Ci sarà un ulteriore intervento del Governo? Non lo sappiamo ma intanto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) è intervenuto evidenziando che certamente i prezzi dei carburanti in Italia stanno aumentando, ma meno che in altri grandi Paesi europei.

In Europa alcuni Paesi fanno peggio

Secondo il Ministero, prendendo a riferimento i dati della Commissione Europea, l’Italia registra la crescita più contenuta dei prezzi dei carburanti tra i principali Paesi europei e, contestualmente, i prezzi medi di benzina e gasolio inferiori rispetto alle grandi economie UE, Francia e Germania. Più nello specifico, nell'ultimo mese il prezzo della benzina in Italia è aumentato del 7,5%, cioè meno della metà rispetto a Francia (+15,4%) e Spagna (+17,8%) e meno della Germania (+13,8%). Stessa cosa per quanto riguarda il gasolio: l’incremento in Italia è stato del 18,9%, decisamente inferiore rispetto agli altri grandi Paesi europei (Spagna +32,3%, Francia +27,8%, Germania +22,9%).

Prezzi benzina

I dati della Commissione Europea mostrano poi che i prezzi medi di benzina e gasolio in Italia sono più bassi rispetto alle grandi economie europee di Francia e Germania. Nella settimana del 23 marzo, il prezzo medio in Italia è stato pari a 1,779 euro al litro per la benzina e 2,023 euro al litro per il gasolio, contro 1,973 euro al litro per la benzina e 2,109 euro al litro per il gasolio in Francia e 2,075 euro al litro per la benzina e 2,130 euro al litro per il gasolio in Germania.

I prezzi continuano a salire

Il Ministero ricorda poi tutte le misure messe in campo dal Governo contro il caro carburante tra cui il sistema di monitoraggio contro le speculazioni. Sicuramente ci sono Paesi europei dove i prezzi di benzina e diesel sono cresciuti di più ma questo non toglie che la situazione sia molto difficile. I prezzi continuano a salire e se la crisi in Iran non si risolverà il conto per il bilanci delle famiglie italiane sarà sempre più pesante.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 27/03/2026