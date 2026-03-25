I prezzi del diesel corrono verso 2,1 euro al litro, taglio della accise quasi vanificato

I prezzi di benzina e diesel continuano a correre verso l'alto, con il gasolio che oramai si muove verso quota 2,1 euro al litro e di questo passo a breve il taglio delle accise deciso dal Governo sarà vanificato. Lo denuncia il Codacons che lancia nuovamente l'allarme su di una situazione molto complessa che rischia di avere conseguenze pesantissime sulle tasche degli italiani, soprattutto al termine del periodo di 20 giorni deciso dal Governo in cui le accise sono state ridotte di 25 centesimi di euro al litro. Ma andiamo con ordine.

Prezzi benzina e diesel continuano a crescere

Secondo le ultime rilevazioni sui prezzi medi, il diesel viene proposto in modalità self nelle stazioni di servizio in media a 2,037 euro al litro con i prezzi più alti che si registrano a Bolzano con 2,063 euro al litro, Valle d’Aosta (2,057 euro al litro) e Sicilia (2,051 euro al litro). In autostrada, invece, siamo mediamente a quota 2,094 euro al litro. Crescono anche i prezzi della benzina che si attestano oggi in Italia a 1,743 euro al litro. In autostrada, invece, siamo a 1,804 euro.

Benzina e diesel

I continui rincari soprattutto sul diesel stanno quindi andando a erodere velocemente i benefici del taglio delle accise. Secondo l'associazione dei consumatori, di questo passo, tra soli 4 giorni lo sconto sulle accise disposto dal Governo sarà del tutto annullato dagli aumenti dei listini alla pompa. Insomma, uno scenario davvero molto preoccupante.

E poi cosa succede terminato lo sconto sulle accise?

Qui lancia l'allarme il Codacons. Se non ci sarà un'inversione di tendenza, al termine dei 20 giorni di sconto sulle accise, il prezzo medio del gasolio, se i rialzi proseguiranno a questa velocità, schizzerà sopra i 2,5 euro al litro in tutta Italia. Se la crisi in Iran che ha fatto salire le quotazioni del petrolio sui mercati intenzionali non si risolverà in tempi brevi, ci sarà un nuovo intervento del Governo per frenare il caro carburante? Lo scopriremo presto.

Immagine di fxquadro su Freepik

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 25/03/2026