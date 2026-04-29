Nuova Lepas L4, da Pechino presto in arrivo in Italia

Una settimana fa alla Milano Design Week abbiamo visto la nuova Lepas L6, un SUV ibrido Plug-in che presto arriverà sul mercato andando ad affiancare la nuova Lepas L8. Ricordiamo che Lepas è un nuovo marchio del Gruppo Chery che proverà a ritagliarsi un suo spazio sul mercato europeo provando a bissare il successo di Omoda & Jaecoo. La gamma è presto destina ad aumentare. Nel corso dell'appuntamento del Salone di Pechino, il Gruppo Chery ha mostrato 3 modelli chiave per il piano di crescita a livello globale. Oltre a Lepas L6 Plug-in che già conosciamo, la casa automobilistica ha mostrato Lepas L6 elettrica e soprattutto Lepas L4 elettrica che con i suoi circa 4,4 metri di lunghezza potrebbe risultare molto interessante per il mercato europeo anche perché dovrebbe essere proposta inizialmente con una motorizzazione ibrida.

Lepas L4, arriva entro fine 2026

Lo stile riprende quello dei modelli più grandi di casa Lepas, con il frontale privo di una calandra dato che manca il motore endotermico. La versione ibrida, invece, come già visto su L6, dovrebbe invece disporre di una calandra vera e propria per consentire il raffreddamento dell'unità endotermica. Sulle specifiche, per il momento sappiamo solo che il motore elettrico offrirà 160 kW (218 CV) di potenza e potrà contare su di un'autonomia di circa 500 km. Inoltre, il SUV disporrà di sospensioni posteriori indipendenti multi‑link, un assetto calibrato per i mercati globali e di 21 funzioni ADAS e connettività.

Ancora non sappiamo, invece, quali saranno le specifiche del modello ibrido anche se Lepas L4 adotterà certamente i powertrain del Gruppo Chery, gli stessi che troviamo pure sui modelli Omoda & Jaecoo. Ne sapremo certamente di più nel corso dei prossimi mesi dato che il debutto della nuova Lepas L4 sarebbe atteso entro la fine del 2026.

Lepas L6 elettrica

Al Salone era presente la Lepas L6 elettrica che in futuro potrebbe arrivare anche in Europa e si differenzia esteticamente per un frontale liscio senza calandra che invece è presente sulla versione Plug-in vista alla Milano Design Week.

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