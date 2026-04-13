Lepas L6, il nuovo SUV pronto al debutto alla Milano Fashion Week

Sarà disponibile con motori elettrici e ibridi con fino a 1.100 km di autonomia combinata

Chery ha ambiziosi piani di crescita in Europa e alla Milano Design Week che prenderà il via tra pochi giorni, il suo marchio Premium Lepas presenterà il SUV L6 che sarà proposto sul mercato sia con un motorizzazioni ibrida Plug-in e sia 100% elettrica. Questo modello è il secondo per il marchio Lepas dopo l'ammiraglia L8. Con questa gamma destinata ulteriormente a crescere, il Gruppo Chery punta a ritagliarsi uno spazio sempre più grande all'interno del mercato del Vecchio Continente.

Lepas L6

Un nuovo SUV dalla Cina, ibrido ed elettrico

Le complete specifiche tecniche della nuova Lepas L6 le scopriremo alla Milano Fashion Week. Intanto sappiamo che il SUV avrà una lunghezza di 4,55 metri e si caratterizzerà per linee dinamiche e un frontale con fari a LED dotati di una firma luminosa a L, ispirato allo sguardo di un Leopardo. Già perché Lepas fonde le parole ''leopard'', ''leap'' e ''passion''.

Il nuovo SUV poggia su di una piattaforma modulare di Chery già utilizzata per i modelli della gamma Omoda & Jaecoo. Non mancherà certamente la tecnologia con strumentazione digitale e un sistema infotainment con ampio display centrale. Il tutto all'interno di uno stile minimalista che oggi va molto di moda.

Lepas L6

Per quanto riguarda, invece, i powertrain, Lepas L6 sarà sia ibrido Plug-in e sia 100% elettrico come scrivevamo all'inizio. Dettagli precisi ancora ci sono ma la motorizzazioni ibrida dovrebbe essere la medesima già vista su alcuni modelli Omoda & Jaecoo e quindi un motore benzina di 1,5 litri abbinato a un'unità elettrica per un'autonomia combinata che dovrebbe arrivare a circa 1.100 km. Stessa cosa per quanto riguarda il powertrain elettrico. In questo caso avremo un motore alimentato da una batteria con una capacità di 67 kWh che permetterà una percorrenza di circa 435 km secondo il ciclo WLTP. Accumulatore che potrà essere ricaricato dal 30 all'80% in circa 20 minuti.

Ne sapremo di più quando l'auto farà il suo debutto durante la Milano Fashion Week, e ancora quando le specifiche complete della L6 saranno confermate in prossimità del lancio.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 13/04/2026