Lepas L6 debutta alla Milano Design Week: anteprima europea per il SUV Plug-in

Lepas è il nuovo marchio del Gruppo Chery che punta a ritagliarsi un suo spazio su mercato europeo, offrendo solo modelli elettrificati. Lepas ha scelto nuovamente l'Italia e questa volta la Milano Design Week per portare al debutto europeo il suo secondo modello. Si tratta della nuova Lepas L6, un SUV offerto con una motorizzazione ibrida Plug-in. In un secondo momento pare che potrebbe arrivare anche la variante 100% elettrica.

Sul mercato arriverà verso la fine della prossima estate e andrà ad affiancare il SUV L8 (Plug-in) che sarà introdotto sul mercato nei prossimi mesi. Entro la fine dell'anno dovrebbe poi arrivare il terzo modello della gamma del marchio cinese e cioè Lepas L4. Entriamo nei dettagli e andiamo a conoscere il nuovo SUV L6.

Lepas L6

Esterni e interni

Lepas L6 misura 4.550 mm lunghezza x 1.850 mm larghezza x 1.680 mm altezza. Il SUV adotta il linguaggio di design ''Leopard Aesthetics'' e si caratterizza per offrire proporzioni equilibrate oltre che linee sinuose ed eleganti. Salendo a bordo troviamo un abitacolo dallo stile minimalista come vuole la moda oggi. Ovviamente non manca la tecnologia. Dietro al volante è presente il pannello per la strumentazione digitale, mentre centralmente sulla plancia è collocato il display verticale del sistema infotainment da 13,2 pollici.

Ovviamente presenti i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Già dall'allestimento base la dotazione di serie include climatizzatore automatico bi-zona e fari Full LED. La più ricca versione Premium aggiunge interni in ecopelle, sedili elettrici e ventilati, impianto audio Sony a 8 altoparlanti, tetto panoramico e sistemi avanzati di assistenza al parcheggio.

Il bagagliaio offre una capacità di 435 litri ma abbattendo gli schienali dei sedili posteriori è possibile salire a quota 1.255 litri.

Lepas L6

Motore ibrido Plug-in

La nuova Lepas L6 adotta un powertrain ibrido Plug-in composto da un motore benzina 4 cilindri 1.5 TGDI da 143 CV abbinato a un’unità elettrica da 204 CV. La potenza massima di sistema arriva a 279 CV. Parlando delle prestazioni, la velocità massima raggiunge i 179 km/h, mentre per passare da 0 a 100 km/h servono 7,9 secondi. L'unità elettrica è alimentata da una batteria da 18,4 kWh (percorrenza in elettrico non dichiarata). Secondo la casa automobilistica cinese, l'autonomia combinata (elettrico + benzina) raggiunge i 1.200 km. Consumi WLTP pari a 2,4 litri per 100 km ed emissioni di 50 g/km di CO2.

Lepas L6

Prezzo

Lepas L6 arriverà per la fine dell'estate. I prezzi non sono stati comunicati. Tuttavia, il modello L8 partirà da circa 41 mila euro, mentre L6 da 5-6 mila euro in meno.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 21/04/2026