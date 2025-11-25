Le "famose" Lepas arrivano in Italia (con altri marchi del gruppo Chery)

Le auto Lepas e altri modelli del Gruppo Chery arrivano in Italia: L6 e L8 dal vivo, caratteristiche, tecnologia, date di lancio

Due anni fa il debutto mondiale, con l’arrivo in Italia di Omoda & Jaecoo nell’estate 2024, oggi il Gruppo Chery procede spedito con il suo piano di espansione e prepara lo sbarco di tre nuovi brand sul mercato europeo. I primi a mettere piede da noi saranno Lepas, nel 2026, poi iCaur, l’anno successivo. E nell’arco di cinque anni arriverà anche Exlantix, il marchio premium chiamato a completare la scalata cinese nella fascia alta.

Vista 3/4 anteriore del SUV Lepas L8

Lepas: eleganza (e strategia) all'attacco dell’Europa

Chery si presenta con un curriculum da gigante: 22 anni consecutivi da primo esportatore cinese di veicoli a nuova energia e 17,4 milioni di clienti sparsi per il mondo.

Lepas – il più “europeo” dei marchi Chery per impostazione di prodotto e ambizioni di stile – sarà il grande protagonista della prima ondata, con l'ambizione di proporsi come alternativa soft-premium ai marchi occidentali già affermati.

L’anteprima europea al Salone di Torino è servita da spartiacque: sotto i riflettori è arrivata la L8, l’ammiraglia, un SUV che fa da manifesto della filosofia “Leopard Aesthetics”.

Linee tirate, proporzioni morbide, fari verticali e quel frontale dall'aria famigliare, dal vivo la L8 trasmette una presenza importante e propone un abitacolo che punta tutto su display, ordine e materiali ben assemblati.

E non è finita qui: nel 2026 arriveranno anche la L6 e la L4, i modelli compatti. La L6 l’abbiamo già vista da vicino: SUV di taglia media, spalle larghe e una cura del dettaglio che strizza l’occhio a marchi più blasonati.

Il powertrain plug-in hybrid promette percorrenze in elettrico non banali e una guida più tranquilla che sportiva, ma coerente col posizionamento “elegante” del marchio.

iCaur V27

iCaur: minimalismo, tradizione e un SUV che parla chiaro

Se Lepas è il volto elegante, iCaur è quello “classico-moderno”: un’estetica più squadrata, senza tempo, quasi old school. Il debutto internazionale nel 2025 a Shanghai con la iCaur V23, poi la V27 poco dopo. E nel 2027 il marchio arriverà anche da noi.

Il primo modello destinato all’Italia sarà proprio la V27, un SUV grande, muscoloso, che unisce stile da fuoristrada e tecnologia ibrida a range extender.

L’impostazione è quella dei “classiconi” 4x4: parafanghi dritti, portellone laterale, tanto spazio dentro. Autonomia elettrica attorno ai 200 km, motore turbo 1.5 che funge da generatore, due varianti – posteriore o integrale – fino a 455 CV combinati.

Per di più, iCaur vuole costruire un vero ecosistema: accessori dedicati, soluzioni outdoor, moduli pensati per chi vive l’auto anche nel tempo libero. L’obiettivo non è solo vendere SUV, ma un lifestyle completo.

Exlantix ES

Exlantix: la punta di diamante del gruppo

Arriverà entro cinque anni e sarà un brand premium 100% elettrico (o quasi). È questa la carta che Chery vuole giocarsi contro i big europei per affermarsi come costruttore di prestigio.

Sul piatto, tecnologia avanzata, estetica ricercata, interni moderni, piattaforme dedicate BEV ed EREV (full electric e con range extender), batterie di nuova generazione, ADAS di alto livello.

Tra i modelli già circolanti all’estero troviamo la berlina ES e il SUV ET – quest’ultimo premiato come “Auto dell’Anno” in Cina nel 2024.

È il tassello che mancava al puzzle: Omoda & Jaecoo per la fascia media, Lepas come alternativa stilosa, iCaur per chi ama la tradizione robusta, Exlantix per chi vuole la premium experience.

Spaccato del motore Super Hybrid System

La strategia italiana: tutto sotto lo stesso tetto

A coordinare l’intero progetto sarà Omoda & Jaecoo Automotive Italy, già operativa nel nostro mercato. Servizi, rete, assistenza, comunicazione: tutto integrato, tutto pronto per gestire un’offerta che, nel giro di pochi anni, sarà tra le più ampie e trasversali del panorama automotive.

«Siamo entusiasti di portare Lepas, iCaur ed Exlantix in Italia» ha commentato Kevin Cheng, CEO di Omoda & Jaecoo Italy. Una dichiarazione che sintetizza la portata della manovra: la Cina automobilistica non vuole più solo esportare. Vuole costruire, crescere e competere direttamente sul terreno di gioco europeo.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/11/2025