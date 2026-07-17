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Nuova BMW iX4, il SUV Coupé elettrico Neue Klasse si mostra ancora su strada

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19 fa - BMW iX4, nuove foto spia svelano il SUV Coupé della famiglia Neue Klasse

BMW continua lo sviluppo della nuova iX4, il SUV Coupé elettrico derivato dalla iX3
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BMW sta portando avanti un importante rinnovo della sua gamma di vetture. Abbiamo già visto, ad esempio, le nuove iX3, i3 e X5, tutte caratterizzate dall'adozione del nuovo linguaggio di design Neue Klasse. Le novità in arrivo sono ancora molte, tra cui la nuova BMW iX4 che è stata nuovamente pizzicata su strada durante una sessione di test.

Sta arrivando un nuovo SUV Coupé elettrico

Dalle nuove immagini di Wilcoblok è piuttosto evidente che anche la nuova iX4 disporrà del design Neue Klasse. Sebbene appaia ancora camuffata, le forme del frontale sono già molto chiare. Del resto, non deve essere confusa con la versione elettrica della X4 che come sappiamo è stata pensionata dalla casa automobilistica. Si tratterà infatti della versione SUV Coupé della nuova iX3, un modello pensato per chi cerca un look più dinamico e sportiveggiante.

La parte frontale sarà quindi del tutto simile a quella della nuova iX3. Le differenze le troveremo da metà vettura in avanti con la linea del tetto che scenderà progressivamente verso il posteriore caratterizzato da un lunotto spiovente e da un piccola coda dove sarà presente anche uno spoiler.

 
 
 
 
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Le nuove immagini non mostrano l'abitacolo ma non è un problema perché verosimilmente ci sarà il sistema BMW Panoramic iDrive. Niente strumentazione digitale e al suo posto il BMW Panoramic Vision che proietta le informazioni di guida sulla parte inferiore del parabrezza. Al centro della plancia sarà invece presente un ampio display da 17,9 pollici dotato del nuovo sistema operativo ''BMW Operating System X''.

Motori

L'offerta di motorizzazioni dovrebbe ricalcare quella della nuova BMW iX3 oggi proposta nelle varianti iX3 50 xDrive e iX3 40. Sicuramente avremo almeno la BMW iX4 50 xDrive con doppio motore e 469 CV. Grazie comunque alla piattaforma Neue Klasse che supporta un'architettura a 800 V sarà possibile ricaricare ad altissima potenza la batteria da circa 108 kWh che sarà in grado di offrire una lunga autonomia.

Il debutto sarebbe atteso tra la fine del 2026 e la prima parte del 2027. Dunque, non rimane che attendere novità.

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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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