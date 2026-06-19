Cose dell'altro mondo: al salone di Pechino fanno le televendite in diretta

In Cina il modo di raccontare l'auto è cambiato da un pezzo, e non parliamo solo di motori elettrici o di software di bordo. La vera rivoluzione è nel modo di vendere.
Immagina di camminare tra i padiglioni di un salone dell'auto e imbatterti in decine di creator, influencer e venditori professionisti piazzati davanti a uno smartphone con tanto di luce ad anello.
Fanno televendite in diretta streaming direttamente dagli stand, parlando a milioni di utenti collegati da casa. Non è folklore, è parte del business del mercato automotive asiatico di oggi.
Un nuovo modo di comprare le auto
Il video qui sopra non è che un breve e fugace sguardo su un fenomeno più articolato e ricco di sfaccettature. C'è chi mostra la capienza del bagagliaio, chi si siede dietro per farti vedere lo spazio per le gambe e chi, in tempo reale, risponde alle domande sui prezzi o sulle promozioni del momento.
Il salone diventa uno studio televisivo diffuso, dove l'interazione è immediata e il confine tra esposizione e vendita svanisce del tutto. Per noi occidentali può sembrare un format strano, persino distante dall'idea di ''passione per l'auto'' a cui siamo abituati. Ma la verità è che in Cina questo sistema funziona.
Abbatte le distanze, azzera i tempi morti e porta la concessionaria direttamente nelle tasche delle persone. Mentre l'Europa riflette sul futuro dei grandi eventi espositivi, a Pechino hanno semplicemente deciso di cambiare le regole del gioco, trasformando la fiera in una mega-concessionaria multimarche in perenne diretta social.
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.