Cose dell'altro mondo: al salone di Pechino fanno le televendite in diretta

In Cina il modo di raccontare l'auto è cambiato da un pezzo, e non parliamo solo di motori elettrici o di software di bordo. La vera rivoluzione è nel modo di vendere.

Immagina di camminare tra i padiglioni di un salone dell'auto e imbatterti in decine di creator, influencer e venditori professionisti piazzati davanti a uno smartphone con tanto di luce ad anello.

Fanno televendite in diretta streaming direttamente dagli stand, parlando a milioni di utenti collegati da casa. Non è folklore, è parte del business del mercato automotive asiatico di oggi.

Un nuovo modo di comprare le auto

Il video qui sopra non è che un breve e fugace sguardo su un fenomeno più articolato e ricco di sfaccettature. C'è chi mostra la capienza del bagagliaio, chi si siede dietro per farti vedere lo spazio per le gambe e chi, in tempo reale, risponde alle domande sui prezzi o sulle promozioni del momento.

Il salone diventa uno studio televisivo diffuso, dove l'interazione è immediata e il confine tra esposizione e vendita svanisce del tutto. Per noi occidentali può sembrare un format strano, persino distante dall'idea di ''passione per l'auto'' a cui siamo abituati. Ma la verità è che in Cina questo sistema funziona.

Abbatte le distanze, azzera i tempi morti e porta la concessionaria direttamente nelle tasche delle persone. Mentre l'Europa riflette sul futuro dei grandi eventi espositivi, a Pechino hanno semplicemente deciso di cambiare le regole del gioco, trasformando la fiera in una mega-concessionaria multimarche in perenne diretta social.

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