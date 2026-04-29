MiMo 2026 scalda i motori: date, orari, prezzi, programma

Dal 26 al 28 giugno 2026, l’Autodromo Nazionale torna a trasformarsi in un salone a cielo aperto. La formula la conosci già, ma vale la pena ricordarla: niente padiglioni polverosi, tanta dinamicità e, soprattutto, un prezzo che non ammette scuse: l’ingresso è gratuito.

Supercar, Hypercar e un pezzo di storia

Inutile girarci intorno: il cuore del MiMo sono le macchine che solitamente vedi solo sui poster o nei video su YouTube. Nel Supercar Paddock troverai decine di pezzi da novanta, tra hypercar da sogni proibiti e prototipi che anticipano quello che i più fortunati guideranno tra qualche anno.

Il momento clou? La Supercar Parade. Non è la solita sfilata a passo d'uomo: le vetture andranno a prendersi l'asfalto del circuito di Formula 1. Vedere certi mostri di potenza sull'asfalto dello storico circuito di Monza fa sempre un certo effetto, fidati.

MIMO 2025 (Facebok / Milano Monza Open-Air Motor Show)

Non solo da guardare: i test drive

Il MiMo non è fatto solo per chi ama guardare le macchine da dietro una transenna. Se hai intenzione di capire come vanno davvero le novità di mercato, sappi che ci sono i test drive gratuiti.

Puoi registrarti, salire a bordo e provare i modelli messi a disposizione dai costruttori. Il percorso non è il solito giro dell'isolato nel traffico, ma si snoda tra i viali del parco e le rampe inclinate dell'anello di alta velocità. Un modo intelligente per farsi un’idea concreta su cosa offre oggi il listino.

Pista e cronometro: Time Attack e Track4fun

Se per te l’auto deve fare rima con prestazione pura, il programma in pista non ti deluderà. Ci sarà il Time Attack, dove a parlare è solo il cronometro, con auto preparate che si sfidano sul filo dei decimi.

Se invece preferisci un approccio più ''rilassato'' (si fa per dire), i ragazzi di Track4fun gestiranno le sessioni in pista per chi vuole portare tra i cordoli la propria auto in totale sicurezza.

Supercar sulla storica parabolica della pista di Monza

Venerdì 26: la parata dei giornalisti e l’elettrico

Si parte venerdì 26 giugno con la Journalist Parade. In sostanza, vedrai noi della stampa (italiana e internazionale) impegnati in un trasferimento dal centro di Monza fino in pista, guidando modelli elettrici e plug-in hybrid.

A proposito di ''spine'', nel Paddock 1 troverai la MIMO Electric Area. Qui il focus è tutto sulla mobilità a zero emissioni. Se hai ancora dubbi su come si ricarica o su quanta autonomia abbiano davvero queste auto, è il posto giusto per fare domande e, ovviamente, provare i modelli nell'area dedicata con colonnine di ricarica rapida.

In sintesi: le informazioni utili

Per organizzare il tuo weekend a Monza, ecco quello che devi sapere:

Quando: da venerdì 26 a domenica 28 giugno 2026.

Dove: Autodromo Nazionale Monza.

Prezzo: l’ingresso al pubblico è gratuito dalle 9 alle 20 .

Programma: esposizioni nel paddock, test drive, sfilate sulle sopraelevate e attività in pista.

Orari e dettagli: per gli orari specifici delle singole parate e le prenotazioni dei test drive, il consiglio è di tenere d'occhio il sito ufficiale milanomonza.com.

Ci si vede tra i box?

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 03/05/2026