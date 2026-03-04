Autodromo di Monza: svelato il calendario degli eventi 2026

Svelato il calendario degli appuntamenti 2026 all'Autodromo di Monza: oltre al GP Italia, tante gare GT e non solo

Definito il calendario 2026 dell’Autodromo Nazionale Monza, che anche nella prossima stagione ospiterà appuntamenti di rilievo internazionale tra Formula 1, gare GT, categorie propedeutiche e manifestazioni dedicate alle auto storiche, oltre a eventi sportivi non motoristici.

L’avvio tra auto storiche e GT

La stagione inizierà il 26 marzo con il prologo della Milano-Sanremo, gara di regolarità riservata alle auto storiche. All’interno dell’impianto brianzolo si svolgeranno le verifiche tecniche e sportive e le prime prove speciali, con un passaggio sull’Anello Alta Velocità.

Dal 30 aprile al 2 maggio è in programma il Porsche Club Suisse. A fine maggio spazio alle competizioni GT: il 28 maggio si terranno i test ufficiali del GT World Challenge Europe, il cui round di Monza è poi in calendario nel weekend dal 29 al 31. Nel fine settimana correranno anche GT4 European Series, GT2 European Series powered by Pirelli e McLaren Trophy Europe.

L'estate si apre con l'ACI Racing Weekend e il MIMO

Il 18 giugno sono previsti i test ufficiali di Formula Regional European Championship e Formula 4. Dal 19 al 21 giugno si svolgerà il primo ACI Racing Weekend, con FIA Formula Regional, Formula 4, Campionato Italiano GT Endurance, TCR Italy e Porsche Carrera Cup Italia. Dal 26 al 28 giugno tornerà il MIMO – Milano Monza Motor Show, evento ospitato all’interno dell’impianto brianzolo.

MIMO 2025 (Facebok / Milano Monza Open-Air Motor Show)

Il 25 e 26 luglio è in programma il Monza Revival, tappa inserita nel calendario Masters Historic Racing e dedicata alle vetture storiche, comprese monoposto di Formula 1 del passato. Il 29 luglio si terranno i test ufficiali della Eurocup-3, che correrà dal 31 luglio al 2 agosto con le Dallara 326 spinte da motore Toyota tre cilindri 1.6 preparato da Tom’s. Nello stesso fine settimana è attesa anche la Prototype Cup Europe.

Il Gran Premio d’Italia di Formula 1

L’appuntamento principale della stagione è previsto dal 4 al 6 settembre con il Gran Premio d'Italia di Formula 1. L’edizione 2026 sarà la 97ª nella storia della gara e rappresenterà il 15° round del Mondiale. In pista anche FIA Formula 2, FIA Formula 3 – che a Monza disputerà l’ultimo appuntamento stagionale – e Porsche Mobil 1 Supercup.

F1 GP Italia 2019, Monza: il rettilineo di partenza

Autunno caldo: GT Open, TCR Europe e finali Lamborghini

Il 24 settembre si svolgeranno i test ufficiali dell’International GT Open, seguiti dalla gara dal 25 al 27 settembre. Nel fine settimana correranno anche GT Cup Europe, Euroformula Open e Lotus Cup Italia. Nelle stesse giornate è previsto anche il ritorno del TCR Europe Touring Car Series.

Dal 9 all’11 ottobre si terrà il secondo ACI Racing Weekend con Campionato Italiano GT Sprint, Campionato Italiano Sport Prototipi, E4 Championship, GT4 e Campionato Italiano Autostoriche.

Calendario Eventi Monza 2026

Il 19 e 20 ottobre sono in programma i test ufficiali Lamborghini, seguiti dal 22 al 25 ottobre dalle Lamborghini World Finals, evento conclusivo delle serie monomarca della casa di Sant’Agata Bolognese. La stagione motoristica si chiuderà il 14 e 15 novembre con lo Special Rally Circuit by Vedovati Corse, inserito nel Circuit Rally Trophy.

Monza oltre i motori: corsa, ciclismo e solidarietà

Il calendario 2026 di Monza comprende anche eventi non motoristici. L’8 marzo si terrà l’11ª Run For Life, corsa competitiva e non competitiva inserita nel calendario FIDAL e nel Global Calendar di World Athletics. Il 17 maggio è in programma Ride Beat, mentre il 24 maggio si svolgerà il Monza Bike Day.

Il 14 giugno doppio appuntamento con Handcycling GP Monza PD3R e 46ª Marcia LILT. Il 4 ottobre è prevista la Monza21 Half Marathon, mentre il 31 ottobre si terrà 6 Ruote di Speranza, manifestazione non profit organizzata dalla UILDM.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Luca Manacorda, 04/03/2026